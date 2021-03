Van der Vaart: ‘Hij nam ballen aan: ik zweer het je, die kon er geen klote van’

Woensdag, 31 maart 2021 om 20:37 • Chris Meijer • Laatste update: 20:40

Rafael van der Vaart raadt Harry Kane aan om komende zomer een transfer te maken. De oud-middenvelder maakte de 27-jarige spits mee toen hij als jeugdspeler voor het eerst met de hoofdmacht van Tottenham Hotspur meetrainde. Van der Vaart herinnert zich in de studio van Ziggo Sport dat hij niet bepaald onder de indruk was van Kane op zijn eerste training.

“Wel een leuk verhaal: ik zit hier voor mijn kennis en talent. Kane kwam de eerste keer trainen, hij was achttien. Hij nam ballen aan waarvan ik tegen Gomes (de voormalig PSV-doelman die destijds onder contract stond bij Tottenham, red.) zei: ik zweer het je, die kan er geen klote van. Nou, je ziet het. Hij is nu de beste spits na Lewandowski”, geeft Van der Vaart te kennen. In de studio van Ziggo Sport worden uitspraken van Roy Keane getoond. De oud-middenvelder van Manchester United is van mening dat Kane komende zomer bij Tottenham moet vertrekken om in zijn carrière prijzen te winnen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Roy Keane heeft gelijk”, reageert Van der Vaart op de woorden van Keane. Kane werd opgeleid door Tottenham en verzorgde voorlopig 215 doelpunten in 327 wedstrijden. “Kane is natuurlijk wel de man bij Tottenham, maar je zou bijna zeggen: ga naar Manchester United. In Engeland blijven. Engelse spelers die naar het buitenland gaan, is meestal niet zo’n succes. Voor Tottenham is hij een garantie voor heel veel goals en hij verdient een godsvermogen, dus daarvoor hoeft hij niet weg.”

Kane vormt woensdagavond in de WK-kwalificatiewedstrijd van Engeland tegen Polen een voorhoede met Raheem Sterling en Mason Mount. Over laatstgenoemde is Van der Vaart eveneens te spreken. “Echt een hele goede speler, alleen het is nog heel erg jeugdvoetbal. Hij heeft momenten dat hij heel lullig de bal verliest, in zijn aanname moet hij simpele keuzes maken. Het is een geweldig talent, hij speelt veel.”

“Een lekkere speler, alleen af en toe nog een jeugdspeler en ik hoop dat hij snel daarvan af komt, maar dat gebeurt vanzelf als je wedstrijden speelt”, gaat Van der Vaart verder. “Stengs is precies hetzelfde: je zit er enorm van te genieten. Maar op de bepalende momenten is het nog niet dat je denkt: hé. Zo’n Berghuis heeft heel veel slechte wedstrijden gespeeld bij Feyenoord en speelde tegen Gibraltar ook niet best, maar hij krijgt de bal voor zijn voeten en het is raak. Je moet daar wel naartoe. De jaartjes gaan snel.”