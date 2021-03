Scolari wijt ontslag bij Chelsea twaalf jaar na dato aan Drogba en Anelka

Luiz Felipe Scolari heeft twaalf jaar na dato uitgelegd waarom zijn trainerschap bij Chelsea niet werd wat hij ervan hoopte. Zijn ontslag in 2009 werd ingeleid door een intern conflict met Didier Drogba en Nicolas Anelka, zo geeft Scolari aan in gesprek met het Braziliaans georiënteerde voetbalplatform Yellow and Green Football. Scolari werd in 2008 met hoge verwachtingen binnengehaald bij Chelsea als vervanger van Avram Grant, maar kon zeven maanden na zijn aanstelling alweer vertrekken.

Scolari, die in de zomer van 2008 eveneens begeerd werd door Manchester City, legde de lat meteen hoog voor zichzelf door Portugees internationals Deco, Ricardo Quaresma en José Bosingwa mee te nemen naar Londen. Dat hij slechts ruim een half jaar in dienst was van de Engelse grootmacht, weet Scolari vooral aan het wangedrag van Drogba en Anelka, die het duidelijk niet met elkaar konden vinden in hun gezamenlijke tijd bij Chelsea. "Mijn manier van managen botste met een aantal spelers", aldus Scolari twaalf jaar na dato.

Het gesteggel tussen Anelka, Drogba en Scolari begon toen Drogba zijn revalidatieproces in het Franse Cannes wenste volgen, waarop Scolari hem in Londen hield. Eenmaal fit had Anelka zijn meerwaarde in de spits bewezen met negentien treffers, waarna Scolari opteerde om met beide centrumspitsen te spelen, iets waar Anelka duidelijk geen oren naar had. "Anelka was topscorer in de competitie", gaat Scolari verder. "We hadden een bespreking waarin Anelka zei: 'Ik speel maar op één positie'."

Dat gebrek aan respect en vriendschap zou volgens Scolari aan de basis hebben gestaan van zijn ontslag bij Chelsea. "Er was geen slechte bedoeling van Drogba of Anelka. Maar het gebeurde en ik verloor een van de grote kansen van mijn leven. In 2018 heb ik Drogba gesproken tijdens het WK in Rusland en hebben we het er openlijk over gehad." Scolari's opvolger Carlo Ancelotti kreeg het wel voor elkaar om Drogba en Anelka samen te laten fungeren, waarna Chelsea in 2010 landskampioen werd en de FA Cup won.