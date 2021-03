Bas Nijhuis heeft slecht nieuws voor ‘sommige trainers, spelers en supporters’

Woensdag, 31 maart 2021

De Eredivisie is voorlopig niet af van Bas Nijhuis. De arbiter heeft woensdag met succes een fitnesstest van wereldvoetbalbond FIFA doorlopen, laat hij weten via Instagram. "Sorry aan sommige trainers, spelers en supporters... FIFA-test gehaald, dus ik mag tot het eind van het seizoen fluiten (of niet fluiten)", schrijft Nijhuis, bekend om zijn coulance tijdens het fluiten, met een knipoog bij een foto van zichzelf op de KNVB Campus in Zeist. Dit seizoen raakte Nijhuis verwikkeld in een veelbesproken conflict met Roger Schmidt, de trainer van PSV.