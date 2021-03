Sean Klaiber: ‘Oranje is wel iets wat ik in mijn hoofd heb zitten’

Woensdag, 31 maart 2021

Sean Klaiber droomt van een toekomst in het Nederlands elftal. De rechtsback van Ajax speelde in het verleden wedstrijden voor Oranje Onder-20 en Onder-21, maar heeft geen ervaring bij de nationale A-selectie. Voorlopig is een interlandcarrière ver weg voor Klaiber, temeer omdat hij weinig aan spelen toekomt in de Eredivisie. Hij maakte in de eerste seizoenshelft regelmatig minuten, maar na de winterstop laat trainer Erik ten Hag vaker de keuze vallen op Devyne Rensch en Jurriën Timber op de rechtsbackpositie.

"Het zou heel mooi zijn, maar dan moet ik natuurlijk eerst spelen bij Ajax. Dat is wel iets wat ik in mijn hoofd heb", erkent Klaiber bij Dordt op Dinsdag, een podcast over het reilen en zeilen van FC Dordrecht. De inmiddels 26-jarige vleugelverdediger werd in de tweede helft van het seizoen 2014/15 door FC Utrecht verhuurd aan FC Dordrecht en wordt in de podcast een van de meest succesvolle spelers ooit genoemd die het shirt van de Schapenkoppen droeg. Zelf draagt Klaiber iemand anders aan voor de titel van meest succesvolle voormalig Dordtenaar: Robin Gosens.

"Robin is een hardwerkende jongen", vertelt Klaiber, die bij FC Dordrecht samenspeelde met de huidige linksback van Atalanta. "Om heel eerlijk te zijn, had ik het niet verwacht. Hij doet het heel erg goed. Ik denk dat hij het meest succesvol is van de Dordtenaren met wie ik heb gespeeld. Hij speelt Champions League en zit bij het Duitse elftal. Ik denk dat hij bovenaan staat. Daar ben ik wel een beetje trots op." Als de presentator aangeeft dat Klaiber 'op gelijke hoogte' kan komen met Gosens door voor Oranje te spelen, geeft hij aan dat het in zijn hoofd zit.

Sean Klaiber speelde in 2015 vier vriendschappelijke interlands voor Jong Oranje.

Hoewel hij maar een half seizoen voor Dordrecht speelde, beschouwt Klaiber zijn tijd aldaar als een belangrijke periode in zijn loopbaan. Hij was pas twintig jaar, maar speelde twaalf wedstrijden voor de toenmalig Eredivisionist. "Bij Dordt heb ik een goede periode gehad. In het begin kreeg ik mijn minuten; later speelde ik ook even niet." Klaiber herinnert zich nog dat hij op 24 januari 2015 uit de basiself werd gelaten voor het thuisduel met Excelsior (1-0 zege), nadat hij daarvoor nog een basisplek had tegen AZ (2-0 nederlaag).

"Die week hadden we gewoon getraind en dat ging goed. Een halfuur voor de wedstrijd zag ik opeens mijn naam niet bij de basiself. Ik dacht: what the fuck is dit nou weer? Wat is hier aan de hand? Die wedstrijd, Excelsior-thuis, wonnen we ook. Toen kon ik even een paar wedstrijden gaan zitten. Ik dacht echt: hoezo ben ik hiernaartoe gekomen?", vertelt Klaiber lachend. Hij bleef daarna vijf opeenvolgende duels uit de basiself. "Toen kwam de uitwedstrijd tegen PSV en schoot ik een bal via de onderkant van de lat erin. Die was over de lijn, maar werd niet goedgekeurd. Daarna heb ik alles gespeeld."