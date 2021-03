Snelste speler van Feyenoord: ‘Ik hou van snelle spelers als Mbappé’

Woensdag, 31 maart 2021 om 17:31 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:35

Aliou Balde is met torenhoge ambities naar Feyenoord gekomen. De achttienjarige Senegalees, die in de winterstop overkwam van Diambars uit zijn vaderland, benadrukt in een gesprek met Feyenoord TV dat hij er alles aan zal doen om te slagen in Europa. Balde blijkt uit tests de snelste speler van Feyenoord te zijn, maar neemt daar nog geen genoegen mee.

"We hebben vorige week een snelheidstest gedaan hier en ik was de snelste", zegt Balde, die op 20 maart zijn debuut maakte in een invalbeurt tegen FC Emmen (1-1). "Ik hou van snelle spelers als Kylian Mbappé. Zelfs de andere spelers bij Feyenoord zeggen: 'Wat ben je snel!' Maar dan zeg ik: 'Ik ben niet snel. Kijk maar eens naar Sadio Mané. Als je met hem speelt, zal je zeggen dat ik nog langzaam ben.'"

Balde is trots op zijn overgang naar Feyenoord. "Ik ben de enige die vanuit Senegal naar Nederland is gekomen om hier te voetballen. Ik ben heel blij en trots, want het is het werk dat zich heeft uitbetaald. Ik heb me opgewerkt tot de speler die ik nu ben. En nu ben ik hier en ik ga niet opgeven. Ik moet hard werken voor het team." Daarbij heeft Balde geen ruimte voor excuses. "Het is niets voor mij om me als een nieuwkomertje aan te stellen. Het is normaal om het hier koud te vinden, want ik kom uit Afrika. Ik voel de kou niet, want ik kom hier om iets te doen en iets waar te maken. Ook al is het koud, ik moet hard werken."

Feyenoord heeft iemand aangesteld om Balde te begeleiden gedurende zijn beginperiode in Nederland. "Ze hebben iemand aangewezen die mij heel goed helpt. Als ik iets nodig heb, dan gaat hij boodschappen voor mij doen. Hij heet Frank en hij doet alles voor mij. Als ik vraag of hij bij mij langs kan komen omdat er iets aan de hand is, dan laat hij zijn werk liggen om mij een plezier te doen. Hij helpt de nieuwe spelers. En bovendien ben ik nog erg jong, zo is het gewoon." Ook geeft Balde, die van huis uit Frans spreekt, aan op Engelstalige les te zitten. "Twee keer in de week. Als de coach uitleg geeft, zeg ik dat het in het Engels kan. Ik weet al ongeveer wat hij zegt."