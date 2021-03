Solskjaer wees speler af vanwege kapsel: ‘We gaan naar huis, geen interesse’

Woensdag, 31 maart 2021 om 14:48 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 14:59

Ole Gunnar Solskjaer heeft ooit een scoutingtrip afgeblazen vanwege het kapsel van de speler die hij ging bekijken, zo onthult de huidige manager van Manchester United in gesprek met Sky Sports. Solksjaer was destijds actief als trainer van Molde, maar vertelt niet om welke speler het ging.

"Ik ging eens naar een speler kijken en toen hij de kleedkamer uitliep zag ik dat hij een hanenkam had", aldus de Noorse manager. "Ik zei toen tegen mijn scout: 'We gaan naar huis, geen interesse.' Dat was een hele korte scoutingtrip", lacht Solskjaer, die bij Molde ook samenwerkte met Erling Braut Haaland. De spits speelde twee seizoenen onder de hoede van Solksjaer en werd toen verkocht aan Red Bull Salzburg. Weer anderhalf jaar later vertrok Haaland naar Borussia Dortmund en inmiddels geldt de aanvaller als een van de meest gewilde spelers in Europa.

Solskjaer krijgt de vraag of hij toen al zag dat Haaland een grote speler zou worden. "Ja. Natuurlijk weet je het nooit met blessures, omdat hij ook kampte met knieproblemen. Hij kwam binnen als een zestienjarige. Maar ik zag wel direct zijn persoonlijkheid. Ik weet nog dat hij onze centrumverdedigers, twee enorm grote jongens, naar de grond werkte en aan ze vroeg om op te staan. Hij was een winnaar. Hij heeft een geweldige persoonlijkheid. Hij heeft iedereen al bewezen hoe goed hij is. We speelden tegen Zenit Sint-Petersburg in de play-offs van de Europa League. De scheidsrechter kwam na afloop naar me toe en zei: 'Hij zal snel in de Champions League spelen.' Ik reageerde: 'Dat weet ik.'"