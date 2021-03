‘Real Madrid sluit vertrek Zidane niet uit en wijst twee topkandidaten aan’

Woensdag, 31 maart 2021 om 14:24 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:32

Real Madrid werkt aan een plan-B, mocht Zinédine Zidane besluiten de club na afloop van dit seizoen te verlaten. AS schuift woensdag twee topkandidaten naar voren voor de Koninklijke: clubicoon Raúl González Blanco en de Duitse bondscoach Joachim Löw. Zidane beschikt bij Real over een doorlopende verbintenis tot de zomer van 2022, maar er zijn dus twijfels in Madrid of de Franse coach daadwerkelijk zijn laatste contractjaar ingaat.

Raúl, die als speler zestien seizoenen het shirt van Real droeg en in die periode een reeks aan prijzen veroverde, is erg geliefd bij de grootmacht, zowel intern als bij de supporters. In 2018, drie jaar na het beëindigen van zijn loopbaan, keerde Raúl als jeugdtrainer terug bij Real. De technische leiding stelde de voormalig topschutter een jaar later aan als hoofdtrainer van Real Madrid Castilla, het reserveteam. De clubleiding is tevreden over de prestaties van het elftal in de UEFA Youth League en de reguliere competitie, terwijl de trainer complimenten krijgt voor zijn leiderschapskwaliteiten.

Löw is na het EK van deze zomer eventueel beschikbaar voor Real. De Duitse keuzeheer maakte onlangs wereldkundig dat de eindronde zijn laatste kunstje is als bondscoach van die Mannschaft. Löw liet in 2018 al weten dat hij in de toekomst graag weer eens een club zou willen trainen en de oefenmeester voegde daaraan toe dat hij Real zeker een interessante optie vindt. Met Bernd Schuster en Jupp Heynckes heeft de Spaanse topclub reeds ervaring met Duitse trainers. Laatstgenoemde coach veroverde met Real in 1998 de Champions League. Voorzitter Florentino Pérez had lange tijd een voorkeur voor Mauricio Pochettino, maar hij koos begin dit jaar voor het avontuur bij Paris Saint-Germain.

Mundo Deportivo meldt woensdag dat er ook op spelersgebied het nodige kan veranderen bij Real. Men zou deze zomer sowieso afscheid willen nemen van Isco, Marcelo, Luka Jovic, Gareth Bale, Dani Ceballos, Mariano Díaz en Álvaro Odriozola. Daarnaast zou Real bereid zijn om te luisteren naar aanbiedingen voor Martin Ödegaard, wiens transferwaarde op zestig miljoen euro wordt geschat, Éder Militão en Marco Asensio. Lucas Vázquez is nog steeds nog ingegaan op het contractvoorstel van het bestuur, waardoor de kans groot is hij dat na dit seizoen transfervrij vertrekt. Er zijn daarnaast nog steeds twijfels over het aanblijven van Sergio Ramos, die eveneens over enkele maanden uit zijn contract loopt.