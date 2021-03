‘Ik maakte bij Ajax foutjes, maar wie niet? Hier beginnen ze daar niet over’

Joël Veltman heeft totaal geen spijt van zijn beslissing om Ajax medio 2020 in te ruilen voor Brighton & Hove Albion, ondanks het feit dat hij met de Engelse club al het hele seizoen tegen degradatie strijdt. De rechtsbenige verdediger vindt de benadering in Engeland in ieder geval een stuk positiever dan in Nederland. In zijn tijd bij Ajax werden de optredens van Veltman vaak zeer kritisch benaderd.

Veltman vindt het bijzonder fijn dat hij in de Premier League aan een nieuw hoofdstuk in zijn loopbaan is begonnen. "Heerlijk. Niemand begint over 'Veltmannetjes'. Ja, ik maakte bij Ajax weleens foutjes. Maar wie niet?", vraagt de 29-jarige verdediger zich hardop af in een interview met ELF Voetbal. "Ik bleef in Nederland het imago houden van iemand die elke wedstrijd de fout ingaat. Van iemand die niet goed genoeg zou zijn voor Ajax", verzucht de vorig jaar door the Seagulls aangetrokken Veltman.

De Brighton-verdediger sloot zich bij Ajax bewust af van de kritische houding van de buitenwacht. Lang niet alles wat er over hem gezegd en geschreven werd kreeg Veltman dan ook mee, al was het onmogelijk om helemaal immuun te blijven voor kritiek. "Maar als meerdere trainers je waarderen, je 246 wedstrijden voor Ajax speelt, het Nederlands elftal haalt en nu bij een mooie club in de Premier League speelt, zegt dat genoeg. In Nederland heb je snel een stempel en daar kom je niet snel vanaf", baalt Veltman van de mentaliteit in de Nederlandse voetbalwereld.

Veltman, met inmiddels 29 duels voor Brighton achter zijn naam, kan zich de verbazing in Engeland over zijn keuze om Ajax te verlaten nog goed herinneren. "Een aantal spelers was verrast dat ik Ajax inruilde voor Brighton, voor maar negen ton", vervolgt de mandekker. "Dat laatste had te maken met die afspraak met Marc Overmars (Veltman mocht in 2019 niet weg vanwege het vertrek van Matthijs de Ligt naar Juventus, red.). En ja, je kunt denken: Met Ajax speel je ieder seizoen Champions League en bij Brighton niet eens Europees." Veltman hoopt snel weer in volle Engelse stadions te kunnen spelen. "Daar zit de charme van Engels voetbal. We kunnen ons een vol stadion al bijna niet meer voorstellen."