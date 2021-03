Perschef van Qatar grijpt in na lastige vragen aan eigen bondscoach

Woensdag, 31 maart 2021 om 12:56 • Jeroen van Poppel

Félix Sánchez Bas, de Spaanse bondscoach van Qatar, voelt zich niet geroepen om vragen te beantwoorden over de mensenrechtensituatie in het WK-land. De coach van Qatar kreeg woensdag na afloop van de oefeninterland tegen Ierland (1-1) vragen daarover op de persconferentie, maar verder dan een plichtmatig antwoord van de perschef kwam het niet.

De spelers van Ierland maakten voorafgaand aan de wedstrijd een kniebuiging. In het Engels voetbal wordt dat gebaar normaal gesproken gemaakt in de strijd tegen racisme, maar de Ieren bedoelden het ditmaal als statement tegen de mensenrechtensituatie in Qatar. De spelers en technische staf van Qatar deden niet mee aan het statement en bleven staan.

Sánchez Bas kreeg op de persconferentie de vraag wat hij vond van het statement van Ierland. Voordat de bondscoach kon antwoorden, greep de perschef in. "Laat mij hierop antwoorden", aldus de persvoorlichter. "Er is een overeenkomst tussen ons en de Ierse voetbalbond. We respecteren de mensenrechten en de Internationale Arbeidsorganisatie (een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties, red.) is op de hoogte van de vooruitgang in ons land. Dank u wel."

Het aanwezige journaille vroeg vervolgens of Sánchez Bas zelf kon antwoorden op de vraag. "Ik herhaal wat mijn collega zei", aldus de Spanjaard, die in het verleden tien jaar lang werkte als jeugdtrainer van Barcelona. Sánchez Bas is sinds 2017 de bondscoach van Qatar. "Ik ben bovendien een bondscoach en ben hier om te praten over een voetbalwedstrijd. En dat is wat ik ga doen."

De Ierse bondscoach Stephen Kenny wilde voorafgaand aan het duel wél iets kwijt over het statement van zijn spelers. "Dat laat ik aan hen, ik heb het niet met hen besproken", aldus Kenny. "Maar het is duidelijk dat er een probleem is met de mensenrechten rond het bouwen van de stadions in Qatar en het aantal mensen dat daarbij is omgekomen. Dat kan je niet onder het tapijt vegen, dat kan niet worden genegeerd."