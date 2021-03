De Xavi Simons van België: ‘Daar heb ik het heel moeilijk mee gehad’

Donderdag, 1 april 2021 om 00:00 • Thijs Verhaar • Laatste update: 13:51

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Internazionale-huurling Xian Emmers, die als grote Belgische belofte bij Almere City het plezier in het voetballen heeft teruggevonden.

De kiestoon is nauwelijks een keer over gegaan als Emmers al met een vrolijk ‘goedemiddag’ opneemt. Hij zingt het woord bijna met zijn kenmerkende Vlaamse tongval. Hij is in een opperbest humeur nu hij van de medische staf groen licht heeft gekregen om weer voluit mee te trainen. De aanvallende middenvelder had zijn goede vorm van februari en maart dolgraag in een ruk doorgetrokken naar het einde van het seizoen, maar een lichte liesblessure gooide tijdelijk roet in het eten. “Dat was een tegenvaller, maar ik hoop er in de laatste fase van het seizoen weer bij te zijn.” Het duel van vrijdag tegen NEC komt tot zijn spijt nog wel iets te vroeg voor hem.

Met het oog op eventuele promotie wordt dat een zeer belangrijk duel, want de Flevolanders kunnen zich geen misstap veroorloven. Almere heeft een achterstand van twee punten op de nummer twee De Graafschap en Emmers weet dat het een hels karwei gaat worden als vrijdag niet de volle buit wordt gepakt. Zelf was de Belg in zijn laatste vijf wedstrijden goed voor twee goals en drie assists, hetgeen hem hoopvol stemt voor het slot van het seizoen. “Ik ben de laatste tijd veel zelfvertrouwen aan het opdoen en ben dankbaar voor de kansen die ik hier krijg. Almere is een mooie club voor mij om mezelf weer op de radar te zetten”, aldus de middenvelder die de afgelopen jaren door Internazionale aan achtereenvolgens Cremonese en Waasland-Beveren werd verhuurd.

Xian Emmers pakte in seizoen 2017/18 de dubbel met Jong Internazionale en speelde het seizoen daarna mee in de voorbereiding bij het eerste, maar kreeg daarna te horen dat hij verhuurd zou worden.

Daar vocht hij eerst in de Serie B tegen degradatie en vervolgens deed hij hetzelfde in de Belgische Jupiler Pro League. “Dat is qua voetbalstijl niet echt op mijn lijf geschreven, dus kwam het er steeds niet uit”, verklaart hij zijn moeizame seizoenen. In Almere voelt Emmers zich echter als een vis in het water. “Deze club wil dolgraag groeien en trekt daarvoor spelers aan die dezelfde ambitie hebben. Het aanvallende voetbal ligt me ook veel beter en ik ben hier geweldig opgevangen. Ik durf zelfs te zeggen dat ik hier weer van het spelletje ben gaan houden. Bij mijn vorige clubs had ik niet vaak de bal en dat doet iets met een middenvelder.” Hij zucht. De afgelopen jaren zijn lastig voor hem geweest, want de buitenwereld oordeelde meedogenloos over de relatief moeizame start van zijn profcarrière.

Als zoon van 37-voudig Belgisch international Marc Emmers wordt het nodige van hem verwacht en dat werd bepaald niet minder toen hij als vijftienjarige besloot om de befaamde jeugdopleiding van Genk te verruilen voor Internazionale. “Dan teken je bij een absolute topclub en dan wil iedereen iets van je”, schetst hij zijn situatie. “Natuurlijk heeft iedereen met druk te maken in dit wereldje. Dat hoort er ook bij, maar het maakt het niet makkelijker als je een beroemde vader hebt, je bij de Europese top onder contract staat en noem het allemaal maar op. Daar heb ik het in het begin heel moeilijk mee gehad. Dat hoef ik ook helemaal niet onder stoelen of banken te steken”, verklaart de middenvelder, die zijn naam al op zeer jonge leeftijd dagelijks terugzag in de Belgische media.

“Ik koos ervoor om als vijftienjarige alleen naar Italië te verhuizen en zag continu artikelen over mij en interviewverzoeken”, verklaart de nu 21-jarige middenvelder. “Het zorgt ervoor dat je jezelf een beetje in je eigen wereldje opsluit.” Emmers kan zich goed voorstellen dat iemand als Xavi Simons nu hetzelfde doormaakt als jeugdspeler van Paris Saint-Germain en eerst Barcelona. “Zoveel druk van buitenaf maakt het lastig, maar het gaat er uiteindelijk alleen maar om hoeveel druk je jezelf oplegt. Dat is wat ik door de jaren heen heb geleerd en waar ik steeds beter mee om kan gaan. Ik zeg dus tegen mezelf: het is maar voetbal, jongens. Ik ga ook niet dood als het even niet lukt. Snap je?”

Ook bij de buitenwacht daalden de verwachtingen toen hij het bij zijn eerste twee clubs niet waar kon maken en bij Almere snel twee maanden langs de kant kwam te staan met een blessure. Maar recent kwam een statistiek naar buiten dat hij inmiddels iedere 77 minuten bij een doelpunt betrokken is, dus begonnen de interviewverzoeken uit België direct weer binnen te stromen. “Ja, zo gaat dat dan. Mensen die je vroeger gesproken hebt, die dan weer even willen weten hoe het nu gaat. Ergens weet ik ook wel dat ze het goed bedoelen en hopen dat ik het hier goed doe”, relativeert Emmers. En het is ook een mooie statistiek waar hij trots op is: Zes goals en vier assists in 773 speelminuten. “Daar ben ik best tevreden mee. Bij mijn vorige clubs zeiden ze altijd dat ik een leuke voetballer was, met als kanttekening dat mijn pure statistieken achterbleven. Nu gaat dat dus eindelijk wel goed.”

Het enige waar hij van baalt is dat hij pas een keer de negentig minuten heeft volgemaakt. Hij legt uit dat zijn lichaam na twee jaar met weinig wedstrijden nog altijd niet volledig gewend is aan het profvoetbal en dat kleine pijntjes hem daardoor parten spelen. “Het is echt een kwestie van opbouwen voor mij, maar de medische staf meet alles netjes op en ik zie progressie. Tijdens mijn blessure aan het begin van het seizoen heb ik ook gericht aan mijn fysiek gewerkt en ik denk dat ik in het restant van het seizoen steeds langer en vaker kan spelen.” Dat is ook een opdracht die hij vanuit Italië heeft meegekregen. “Bij Inter willen ze natuurlijk dat veel minuten maak en ze hebben mij als concrete doelstelling gezegd dat ik zo vaak mogelijk beslissend moet zijn voor mijn ploeg.”

In zijn dromen schiet hij het ambitieuze Almere dus naar de Eredivisie. “Het liefst rechtstreeks natuurlijk, maar via de play-offs is ook goed. Als we maar promoveren. Uiteindelijk groeien wij daar ook allemaal als speler van en wie weet wat er volgend seizoen gebeurt.” Emmers heeft nog een eenjarig contract bij Internazionale, maar rekent er niet op dat hij volgend seizoen aan mag sluiten bij de hoofdmacht. Hij weet dat de concurrentie met spelers als Marcelo Brozovic, Nicolò Barella, Arturo Vidal en Christian Eriksen niet mals is en dat zal beslist niet minder worden als de ploeg volgend seizoen als Italiaans kampioen de Champions League opnieuw bestormt. “Ik acht de kans klein dat ik daar volgend jaar ga spelen als jonge gast, dus ik moet afwachten wat de club wil en heb zelf natuurlijk ook mijn voorkeur.”

Emmers schetst dat de club hem aankomende zomer gaat verkopen of hem uitnodigt voor een gesprek over contractverlenging, maar dan wil hij wel weten waar hij aan toe is. “Natuurlijk zou ik ervoor gaan als ze aangeven dat ze echt in mij geloven, maar ik wil niet nog een aantal keer verhuurd worden. Ik heb nu behoefte aan stabiliteit en wil veel minuten maken op mijn leeftijd.” Emmers zou het daarom heel interessant vinden als Almere promoveert en in staat is om hem voor een zacht prijsje over te nemen van Inter. “Dat kan voor mij een heel mooie optie zijn. Ik voel me hier heel goed op mijn plek, maar het hangt wel af van de laatste wedstrijden. Als we promoveren, zie ik het zeker zitten om hier voor langere tijd te blijven.”

Dat lijkt enigszins haaks te staan op zijn uitspraak dat degradatievoetbal niet goed bij zijn stijl past, maar Emmers laat het goede gevoel bij Almere ook sterk meespelen in zijn keuze. “Als je je niet goed voelt, kun je ook niet goed presteren”, redeneert hij. En hij verwacht niet dat de ploeg met zijn aanvallende filosofie ineens gaat terugvallen op betonvoetbal zodra men eenmaal in de Eredivisie actief is. “Ik ben gewoon op mijn best bij een voetballende ploeg, waarin ik belangrijk kan zijn. Dat is de eerste prioriteit bij mijn volgende keuze.” Emmers begon ooit net als zijn vader als verdedigende middenvelder, maar ging op zijn advies al snel een halve linie naar voren. “Hij zei dat ik vaker bij het spel betrokken moest worden en zag dat mijn kracht in het aanvallende gedeelte ligt. Mijn passing en inzicht zijn goed, terwijl ik ook een vrij goed loopvermogen heb.”

‘Ik heb niet het gevoel dat alle jonkies mij op mijn 35e al voorbij rennen’

Zijn grootste kwaliteit is echter dat hij simpel kan voetballen, hoewel dat volgens wijlen Johan Cruijff het moeilijkste is wat er is. “Dat heeft een heel grote meneer inderdaad ooit gezegd, haha. Je moet het goed kunnen uitvoeren en ik probeer op het veld altijd te doen wat het meest natuurlijk voor mij is”, aldus Emmers, die Kevin De Bruyne zijn voorbeeld noemt. “Het grappige is dat mijn vader hem en Thibout Courtois nog heeft getraind in de jeugd van Genk. Pa zei dat hij toen al zag dat hij de top ging halen en hij heeft gelijk gekregen. Helaas heb ik hem nooit ontmoet in die tijd. De bekendste Belgische voetballer die ik wel heb gesproken is Radja Nainggolan. Hij zat nog bij Inter toen ik er net aankwam en zei me dat ik altijd dreiging naar voren moet tonen. Dat is wat goede spelers onderscheidt, dus probeer ik zijn raad op te volgen.”

Hoe ver het hem uiteindelijk gaat brengen, durft hij niet te voorspellen. Natuurlijk heeft hij door de hype rondom zijn persoon als vijftienjarige gedroomd van EK’s en WK’s, maar hij vindt zijn loopbaan niet mislukt als het onverhoopt niet zo ver komt. “Nee, ik ben allang blij dat ik weer met plezier voetbal. Ik amuseer me weer op het veld en zie wel hoe ver ik kom.” Deelname aan de Champions League blijft echter een droom en in de voetstappen van zijn vader treden als international ook. Omdat hij door diens omzwervingen als clubspeler in Zwitserland is geboren, zou hij in principe zelfs voor twee landen uit kunnen komen. “Maar voor mij is alleen België een optie. Mijn ouders zijn Belg en ik ook, dus het zou prachtig zijn als de Rode Duivels ooit voor mij langskomen. Ik ben bereid daar iedere dag hard voor te werken en kan er sinds dit jaar weer echt van genieten. Daar zal ik Almere altijd dankbaar voor zijn.”