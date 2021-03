Grote zorgen over bijrol Joshua Zirkzee: ‘Dat klopt dan natuurlijk niet’

Woensdag, 31 maart 2021 om 12:35 • Rian Rosendaal

Roy Makaay zet vraagtekens bij de tijdelijke overstap van Joshua Zirkzee naar Parma. De voormalig topschutter van Bayern München bij de degradatiekandidaat ook geen basisplaats heeft weten te veroveren. Makaay vindt het vooral zonde dat de door Bayern verhuurde aanvaller als negentienjarige zo weinig aan spelen toekomt. Een aanstormend talent moest juist veel vlieguren maken in de beginfase van zijn loopbaan, zo luidt het oordeel.

"Ik heb hem een aantal keer aan het werk gezien als jonge speler van Feyenoord. En ik weet dat veel mensen toen razend enthousiast over hem waren", verklaart Makaay in een uitgebreid interview met Goal en SPOX. "En hij heeft in München inderdaad al laten zien dat hij over ontzettend veel talent beschikt. Maar als jonge speler is het wel van cruciaal belang dat je vaak aan spelen toekomt. In dat kader is de overgang naar Parma niet echt ideaal te noemen. Ik weet niet hoe de onderhandelingen precies zijn verlopen, maar dat je aan een verhuurperiode begint en dan niet speelt klopt natuurlijk niet. Dat doet zijn ontwikkeling geen goed en is ook nadelig voor Bayern." Zirkzee kwam tot dusver tot vier optredens voor Parma, al maakte de huurling geen enkele keer de negentig minuten vol.

Zirkzee werd onlangs ook al onder een vergrootglas gelegd door Hansi Flick. De Bayern-coach vond dat de jonge spits niet voldoende bezig was met het vak van profvoetballer en het niet zo nauw nam met de discipline bij der Rekordmeister. "Daar kan ik niet over oordelen. Maar als een trainer zoiets in de openbaarheid brengt, dan is dat wel een signaal naar de speler toe. Ik weet uit ervaring dat Bayern van alle spelers totale inzet en toewijding verwacht. Als je niet honderd procent geeft, dan heb je daar geen schijn van kans", aldus Makaay, die tussen 2007 en 2010 het shirt van Bayern droeg.

Voorlopig gaat alle aandacht in de voorhoede uit naar Robert Lewandowski, al is de Poolse topschutter vanwege een knieblessure enkele weken uit de roulatie. "Ik zou met hem een heel goed koppel hebben kunnen vormen, maar vlak ook iemand als Thomas Müller niet uit. Joshua Kimmich is trouwens ook een speler die ik ontzettend hoog heb zitten. Zo'n speler wil je als spits graag achter je hebben. Iemand die orders uitdeelt en niet te beroerd is om het vuile werk op te knappen. In mijn tijd bij Bayern deden Michael Ballack en Bastian Schweinsteiger dat. Dat waren ook bepaald geen slechte spelers", zo besluit Makaay.