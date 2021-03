Toni Kroos spreekt zich als een van eerste topspelers expliciet uit over Qatar

Woensdag, 31 maart 2021 om 12:18 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 12:41

Toni Kroos neemt geen blad voor de mond als het gaat om het WK in Qatar. De 31-jarige middenvelder van Real Madrid spreekt zich in de podcast Einfach mal Luppen als een van de eerste topvoetballers nadrukkelijk uit over de mensenrechtensituatie in de oliestaat. Kroos stelt onder meer dat het te laat is voor een boycot, maar wil wel actie voeren in Qatar.

"De gastarbeiders moeten non-stop werken bij vijftig graden Celsius. Ze hebben te kampen met een gebrek aan voeding en een gebrek aan drinkwater, wat krankzinnig is bij die temperaturen. En dat geldt niet alleen voor de bouw van de WK-stadions, maar ook elders in het land", zo schetst Kroos de situatie in de podcast die hij samen met zijn broer Felix maakt. "Veiligheid is helemaal niet gegarandeerd, er is geen medische zorg. Het is een vorm van geweld die aan de kaak moet worden gesteld."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Kroos noemt het onder meer vanwege de arbeidsomstandigheden en de homorechten in Qatar verkeerd dat het WK in 2022 aan het land is toegewezen. "Maar de discussies over een boycot zijn te laat op gang gekomen. Ik denk dat het beter is juist de problemen onder de aandacht te brengen voor en tijdens het toernooi. Misschien dat er dan iets verbetert. Niet alleen de arbeidsomstandigheden zijn een thema, maar er is meer waar je je over uit kunt spreken. Bijvoorbeeld dat homoseksualiteit strafbaar is in Qatar."

Normaal gesproken is Kroos een vaste basisspeler in het Duitse nationale elftal, maar de middenvelder moest de huidige interlandperiode aan zich voorbij laten gaan vanwege een blessure. Kroos ontbreekt dan ook woensdag in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noord-Macedonië. Die Mannschaft zal dan opnieuw met een statement komen tegen Qatar, nadat de Duitse spelers voorafgaand aan de wedstrijd tegen IJsland zwarte shirts met een witte letter daarop droegen. Gezamenlijk vormden die elf letters de boodschap 'Human rights' (mensenrechten).