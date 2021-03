‘V/d Looi zet hem op de bank. Dat is geen eigenwijsheid, maar zelfdestructie’

Woensdag, 31 maart 2021 om 11:43 • Jeroen van Poppel

Henk Spaan begrijpt niet waarom Brian Brobbey door Erwin van de Looi geen enkele keer is ingezet als basisspeler op het EK Onder-21. De columnist van Het Parool haalt hard uit naar de bondscoach van Jong Oranje, die volgens Spaan 'vooral goedkoop' is. Verder gelooft de journalist dat Cody Gakpo meer geld gaat opleveren voor PSV dan Donyell Malen.

Van de Looi is erg gecharmeerd van Dani de Wit, die in alle groepswedstrijden van het jeugd-EK een basisplaats had. "Wat liefde voor de loopactie betreft, lijkt De Wit op Davy Klaassen", schrijft Spaan. "Dan stopt de vergelijking. Dani moet het hebben van een ruwe bolster. Bij Jong ­Oranje wordt meer van hem verwacht dan hij te bieden heeft. Wat zou ik hem zich graag zien opofferen voor Brian Brobbey."

Spaan wijst erop dat Brobbey dit seizoen uitstekende statistieken heeft in clubverband. "De spits maakte dit seizoen voor Jong Ajax en Ajax 1 in alle competities veertien doelpunten met zes assists. Van de Looi zet hem op de bank. Dat is geen eigenwijsheid meer. Dat is zelfdestructie. De coach van Jong Oranje is geen trainer voor de wereldtop. Hij is vooral goedkoop. De top van de KNVB herkent in hem veel van zichzelf. Tekortschieten als het erop aankomt. De spelers van Oranje hadden rugdekking nodig vorige week. Eric Gudde en Nico-Jan Hoogma doken weg."

Verder is Spaan lovend over Gakpo, met twee treffers en een assist de absolute uitblinker bij Jong Oranje tegen Jong Hongarije (6-1 winst). "Er was gisteravond één voetballer die alles beloofde voor de toekomst en het EK: Cody Gakpo. PSV wil cashen voor Malen, las ik. Hij lijkt me, gezien Gakpo, niet de aangewezen sleepboot om de zilvervloot Eindhoven binnen te loodsen. Of het goudschip, hoe de metafoor in het voetbal tegenwoordig mag luiden. Gakpo speelde met Jong Oranje een prachtige wedstrijd met een assist, een verdiende penalty en twee mooie doelpunten. Ik heb hier al eerder over het immense talent geschreven, de elegantie, de snelheid, die fantastische rechtervoet. Hij draaide ze met het grootste gemak naar binnen, de afgepaste voorzetten. Vergelijk Owen Wijndal ermee, de knoestige Luuk de Jong en de, gisteravond, kansen missende Klaassen. Een kwartier voor tijd kwam Ryan Babel. Gakpo was elders helaas."