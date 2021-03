Lionel Messi kan transferoptie definitief doorstrepen: ‘Caso Cerrado’

Woensdag, 31 maart 2021 om 11:20 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:46

Lionel Messi lijkt een optie op transfergebied door te kunnen strepen. Sport pakt woensdag met de kop 'Caso Cerrado' (zaak gesloten) namelijk uit met het verhaal dat Manchester City niet langer in de markt is voor de spelmaker van Barcelona, wiens contract in het Camp Nou over enkele maanden afloopt. De club van manager Josep Guardiola had vorig jaar nog serieuze belangstelling voor Messi, toen het erop leek dat de Argentijnse aanvaller de Catalanen zou verlaten. Uiteindelijk koos hij toch voor een langer verblijf in Barcelona.

Bovengenoemde Spaanse krant weet te melden dat Manchester City geen contractvoorstel zal doen en dat andere opties de voorkeur krijgen van Guardiola. Op het lijstje van de manager prijken naar verluidt onder meer de namen van Harry Kane (Tottenham Hotspur), Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund) en Romelu Lukaku (Internazionale). De koploper in de Premier League is begonnen met de zoektocht naar een opvolger van Sergio Agüero, die maandag zijn vertrek uit het Etihad Stadium aankondigde. De Argentijnse spits is overigens niet in beeld bij Ronald Koeman voor de spitspositie bij Barcelona, zo kwam dinsdag naar buiten via Mundo Deportivo.

Sport lijkt zeker te weten dat Lionel Messi niet naar Manchester City vertrekt.

Sport denkt dat het slechts een kwestie van tijd is voordat Messi zijn handtekening zet onder een nieuwe verbintenis bij Barcelona. Ook de aanwezigheid van zijn goede vriend Agüero bij Manchester City heeft Messi in de afgelopen periode niet in de verleiding gebracht om de stap naar de grootmacht in de Premier League te overwegen, zo klinkt het vanuit Spanje. Het is nu wachten op het contract dat voorzitter Joan Laporta voorlegt aan de inmiddels 33-jarige aanvaller. De nieuwe preses van Barcelona is volgens de Spaanse media van overtuigd dat Messi niet zal ingaan op de avances van Paris Saint-Germain, dat de hoop op de komst van de sterspeler nog niet heeft opgegeven.

Ondanks het groeiende optimisme verwacht men in Spanje niet dat Messi heel snel al tot een definitief akkoord weet te komen met de leiding van Barcelona over een nieuwe deal. De aanvaller richt zich voorlopig op de sportieve uitdagingen die er nog zijn dit seizoen. Nummer twee Barcelona staat met nog tien speelronden voor de boeg slechts vier punten achter Atlético Madrid, waardoor de landstitel nog steeds in zicht is. Daarnaast is Athletic Club op 17 april de opponent in de finale van de Copa del Rey. Messi steekt de laatste tijd in een uitstekende vorm en de aanwezigheid en werkwijze van Koeman lijkt voor hem een belangrijke factor te zijn om langer bij Barcelona te blijven.