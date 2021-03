Jan Mulder totaal niet onder de indruk: ‘In Qatar gaan ze elkaar niet bellen’

Woensdag, 31 maart 2021 om 10:54 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:40

In navolging van Oranje, Duitsland en Noorwegen kwam België dinsdagavond voorafgaand aan het WK-kwalificatieduel met Wit-Rusland (8-0 overwinning) met een statement over het WK van 2022 in Qatar. De Belgische spelers droegen een shirt met de tekst 'Football supports change', om op die manier aandacht te vragen voor de mensenrechten in Qatar. Jan Mulder is evenwel niet onder de indruk van de actie van de selectie van bondscoach Roberto Martínez.

"België had als nummer één van de wereld iets eerder mogen beginnen met zo'n statement", verklaart de analist, die als speler uitkwam voor onder meer Anderlecht, in de studio van VTM. "Het mocht ook iets duidelijker. In Qatar gaan ze niet naar elkaar bellen: 'Heb je dát gezien in België?' Nee, dit is een vaag standpunt. Maar ik snap dat ook wel. De hele voetbalwereld wordt gesponsord door Qatar en staat dus machteloos", zo kijkt Mulder met cynisme en afkeer naar de beslissing van de FIFA om het WK door de oliestaat te laten organiseren.

We actively stand up against racism and are not ignoring the problems in Qatar. With this symbolic action, we call upon international bodies and all football federations to join us in stepping up. pic.twitter.com/EKIONBMcxX — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) March 30, 2021

Met name op social media is het statement van de Rode Duivels een populair gespreksonderwerp. Veel Twitter-gebruikers vinden het signaal van de spelers nietszeggend. Het WK in Qatar helemaal boycotten zou pas écht moedig zijn, zo zijn veel Belgische voetballiefhebbers van mening. Menig Twitteraar vinden dat een shirt met een tekst als 'Football supports change' niets doet voor de mensenrechten van de arbeiders die in Qatar aan de WK-stadions bouwen. Men had daarnaast graag gezien dat er in een eerder stadium aandacht was geweest voor de situatie aldaar, en niet nu het eindtoernooi al over ruim anderhalf jaar aanvangt.

Ook op het Nederlands elftal was in de afgelopen dagen de nodige kritiek. Net als de Belgen droegen de spelers van Oranje voorafgaand aan de duels met Letland (2-0) en Gibraltar (0-7) shirts met de uiting 'Football supports change'. "Mooi begin jongens, maar er is meer nodig", zo liet mensenrechtenorganisatie Amnesty International in duidelijke bewoordingen weten via Twitter. Men waarschuwt dat er nog veel meer nodig is om de positie van arbeidsmigranten in Qatar te verbeteren en in dat kader werd een oproep gedaan aan de Oranje-spelers om een petitie te ondertekenen. "Voor échte verandering."