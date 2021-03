Raiola velt oordeel met kennis van nu: ‘Misschien té voorzichtig met Haaland’

Mino Raiola weet niet of hij er begin 2020 goed aan heeft gedaan om Erling Braut Haaland bij Borussia Dortmund onder te brengen. Volgens de markante zaakwaarnemer was de topschutter uit Noorwegen destijds al klaar voor de stap naar de absolute top in Europa. Raiola weet haast zeker dat Haaland zich moeiteloos zal aanpassen, mocht hij op termijn Dortmund inruilen voor een club als bijvoorbeeld Real Madrid.

"Bij Haaland had echt iedereen het bij het verkeerde eind", concludeert Raiola in een uitgebreid interview met The Athletic. "Hij heeft zich bij Dortmund veel sneller ontwikkeld dan iedereen had verwacht. Hij loopt echt voor op zijn eigen ontwikkeling en ligt voor op schema. Ik was misschien wel té voorzichtig toen ik tegen hem zei: 'Laten we zakendoen met Dortmund in plaats van dat je naar welke club dan ook gaat'." Ruim een jaar na de overstap van Haaland van Red Bull Salzburg naar de Bundesliga is de belangenbehartiger ervan overtuigd dat de spits klaar is voor alweer een stap hogerop.

"Deze jongen, daar ben ik net als iedereen van overtuigd, kan echt naar elke club toe, waar dan ook. Op dat niveau zit hij namelijk al. Dat had hij zelfs vorig jaar al kunnen doen. Maar misschien zouden de clubs met belangstelling toen: 'Oh, hij speelt nu bij Red Bull Salzburg, is hij ook in staat om het bij een andere club waar te maken?'", aldus Raiola. Voorlopig laat Haaland duidelijk zijn dat hij meekan op topniveau, want na 49 wedstrijden voor BVB in alle competities staat de teller op 49 treffers. De interesse in hem lijkt dan ook met de dag te groeien.

Haaland is in verschillende buitenlandse media reeds meermaals genoemd bij Real Madrid, terwijl Barcelona-coach Ronald Koeman hem ook met bovenmatige interesse lijkt te volgen. Onder meer de Daily Mail en The Telegraph melden woensdag dat Haaland door manager Josep Guardiola wordt gezien als de ideale opvolger van Sergio Agüero, die de club na tien seizoenen trouwe dienst gaat verlaten. Of er deze zomer al een transfer wordt afgesloten is nog maar de vraag, want ESPN meldde vorige week vrijdag op basis van verschillende bronnen dat Dortmund minstens 180 miljoen euro verlangt voor de jonge sterspeler.