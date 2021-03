Kraay formeert ideale voorhoede Oranje: ‘Hij is de beste optie aan die kant’

Woensdag, 31 maart 2021 om 09:51 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:52

In navolging van onder meer Ibrahim Afellay en Rafael van der Vaart is Hans Kraay junior lovend over Cody Gakpo, dinsdagavond de grote held bij Jong Oranje op het jeugd-EK. De PSV-aanvaller is volgens de analist de ideale optie voor het Nederlands elftal met het oog op het EK. Kraay junior ziet Gakpo bij het 'grote' Oranje prima op de linkerflank functioneren, als Depay dan weer teruggaat naar zijn positie als centrale aanvaller.

"Alle analisten die bij ons zo enthousiast zijn over Gakpo, die hebben allemaal gelijk", zo stelt Kraay junior in een analyse voor ESPN. "Want het is gewoon een hele fijne, rechtsbenige en hangende linksbuiten. En bondscoach Erwin van de Looi zat al te hoesten, hij (Gakpo, red.) mocht daar geen antwoord op geven. Ik sta er niet van te kijken als hij definitief meegaat met het grote Oranje." Presentator Fresia Cousiño Arias werpt vervolgens op dat Gakpo wellicht liever met Jong Oranje de kwartfinale op het EK speelt, dan dat de buitenspeler een uitnodiging krijgt voor het Nederlands elftal.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Maar ik denk dat hij ook in het Nederlands elftal wel kan uitblinken", luidt het antwoord van Kraay junior, die niet uitsluit dat Gakpo onder bondscoach Frank de Boer in aanmerking komt voor een basisplaats. "Als we écht tegen serieuze landen gaan spelen, waar we wat meer ruimte krijgen. Dan denk ik dat Depay onder De Boer net als bij Ronald Koeman in de spits gaat spelen. En dan denk ik ook wel tegen serieuze landen, dat is waarschijnlijk na de poulefase, dat Georginio Wijnaldum weer op tien speelt", wordt de middenvelder van Liverpool in de discussie betrokken.

"En dan is het misschien wel dat hij (Gakpo, red.) de beste optie is aan de linkerkant", loopt Kraay junior alvast vooruit op de basisopstelling van het Nederlands elftal tijdens het EK van later dit jaar. De verslaggever geeft in dat kader gelijk zijn ideale voorhoede van Oranje prijs. "Gakpo, Depay en Berghuis. En dan Wijnaldum als nummer tien. Of Davy Klaassen, dat is ook geen enkel probleem. Ik denk dat hij de beste kans maakt om in de basis te spelen aan de linkerkant", zo besluit Kraay junior. De Boer maakt normaal gesproken ergens in mei zijn definitieve EK-selectie bekend. Oranje start het EK op 13 juni met een wedstrijd tegen Oekraïne.