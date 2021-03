Memphis Depay spaart dapper Gibraltar niet: ‘Zij wilden niet voetballen’

Woensdag, 31 maart 2021 om 09:16 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:20

Memphis Depay houdt gemengde gevoelens over aan de ontmoeting met voetbaldwerg Gibraltar (0-7) in de kwalificatiereeks richting het EK. De aanvaller van Oranje en Olympique Lyon scoorde dan wel twee keer in de tweede helft, Depay beleefde op verschillende momenten ook een frustrerende avond. Het spel van de tegenstander zorgde voor ergernis, zeker toen het eerste doelpunt, gemaakt door Steven Berghuis, lang uitbleef.

"Zij wilden niet voetballen. Ik geloof dat we wel tien minuten blessuretijd hadden kunnen hebben", verzucht Depay na afloop in gesprek met Voetbal International. In werkelijkheid bedroeg de toegevoegde tijd zeven minuten, vooral door de blessure van Daley Blind, die met een brancard werd afgevoerd. "Het is frustrerend als die bal er dan niet in gaat, maar we zijn positief gebleven. Als de goals uitblijven, kan het een lastige wedstrijd worden." De veelzijdige aanvaller wijst nog een reden aan waarom hij enigszins stroef uit de startblokken kwam tegen Gibraltar.

"Ik heb een paar jaar ook niet op kunstgras gespeeld. Het was een stroef veld. Maar uiteindelijk hebben we zeven goals gemaakt. Dat konden er nog meer zijn en Turkije heeft niet gewonnen (3-3 tegen Letland, red.) dus dit is gewoon een goed resultaat", voegt Depay daar als positieve noot aan toe. Luuk de Jong heeft een redelijk geslaagde interlandperiode achter de rug, met doelpunten in de ontmoetingen met Turkije, Letland en Gibraltar. Toch blijft de discussie over de concurrentiestrijd met Wout Weghorst een actueel thema. Bondscoach Frank de Boer verkiest De Jong, bij Sevilla niet altijd verzekerd van een basisplaats, boven de topschutter van VfL Wolfsburg. Een vreemde keuze, zo vinden veel analisten en Oranje-supporters.

De Jong zelf voelt er weinig voor om zich in de spitsendiscussie te mengen. Wél is de aanvalsleider van Oranje tevreden over zijn rol in de drie wedstrijden van Oranje in deze interlandperiode. "Voor een spits is het altijd fijn om één op één te lopen. Ik denk dat ik tevreden kan zijn met hoe ik het heb ingevuld." De Jong is overigens de eerste speler sinds Arjen Robben die in drie opeenvolgende WK-kwalificatieduels weet te scoren. De huidige vleugelaanvaller van FC Groningen vond in 2017 achtereenvolgens tegen Bulgarije, Wit-Rusland en Zweden het net, al was dat uiteindelijk niet voldoende om Oranje een ticket voor het WK van 2018 in Rusland te bezorgen.