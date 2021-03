Kranten maken zich zorgen: ‘Die tijd is voor De Boer voorbij, EK is te dichtbij’

Woensdag, 31 maart 2021 om 08:37 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:20

De ruime overwinning op Gibraltar (0-7) zegt weinig over de kansen van Oranje op het aankomende EK, zo oordeelt De Telegraaf een dag later. De ochtendkrant denkt dat bondscoach Frank de Boer in de voorbereiding op de eindronde van deze zomer nog het nodige werk heeft te verzetten. De ideale opstelling en het meest passende spelsysteem lijkt nog niet te zijn gevonden, zo luidt het oordeel na de eerste drie duels in de kwalificatiecyclus richting het WK in Qatar.

"Niemand weet exact waar de ploeg van Frank de Boer staat met het oog op het EK", zo schrijft Oranje-volger Valentijn Driessen na de zevenklapper van dinsdagavond. "Over ruim tien weken is het zover, maar qua systeem, opstelling en invulling van de selectie heeft de bondscoach knopen door te hakken." De sportjournalist denkt niet dat het land nu al in de greep is van de Oranjekoorts. "Of zal overlopen van enthousiasme, hoewel de eerste drie duels in de Johan Cruijff ArenA worden gespeeld. Met vergelijkbare tegenstanders als Turkije in de groepsfase, Oekraïne, Oostenrijk, Noord-Macedonië, is de afloop ongewis."

"Ongetwijfeld zal het gemoed positiever zijn bij aanvang; weinigen zullen Oranje in juni beschouwen als dé kandidaat voor de Europese titel", zo voorspelt Driessen ruim twee maanden voordat het EK start. Het Algemeen Dagblad zag het Nederlands elftal dinsdagavond pas na rust op stoom komen, toen De Boer enkele tactische wijzigingen had doorgevoerd. "Het telraam was pas nodig toen de veldbezetting zo werd dat Oranje met drie spelers dicht bij de spits kwam te spelen. De krant staat daarnaast stil bij de rol van Luuk de Jong, die de voorkeur krijgt boven Wout Weghorst, in de selectie van Oranje. "De vraag wordt zo stilaan meer: als De Jong óók plan A is in menig potje, wie dan als zíjn stand-in? Voor de rol van pinchhitter."

"Maar óók als De Jong op het EK geblesseerd of geschorst raakt en De Boer toch met een targetman wil starten? Een spits als Donyell Malen is geen van beide. Ryan Babel? Die heeft wel lengte en kracht, maar dan kan De Boer ook net zo goed Weghorst erbij nemen in een EK-selectie sámen met De Jong." De Volkskrant zag ook dat Oranje pas ging draaien toen De Boer enkele omzettingen had gedaan: "Het ging pas enigszins lopen toen Frank de Boer twee verdedigers had ingeruild voor een middenvelder en een aanvaller." Het treffen met de nummer 195 van de FIFA-ranglijst was vooral vóór rust niet bepaald een aantrekkelijk schouwspel.

"Het is modern, dat de buitenspelers naar binnen trekken en de backs buitenom komen. Maar die vleugelverdedigers, Owen Wijndal en Denzel Dumfries, gaven slechte voorzetten", zo schrijft Oranje-watcher Willem Vissers. Ook het optreden van Luuk de Jong kon niet echt bekoren. "Hij is in de korte combinatie geen grootheid, daarvoor mist hij de fijne motoriek en de techniek. De voorzet op hem kwam bijna nooit. Op het middenveld was het breedtespel tot kunst verheven." NRC maakt zich ook zorgen over Nederland in aanloop naar het EK. "Het lukt Oranje niet om in een flow te komen. Lastige term. Het gaat over vertrouwen en een goed gevoel in een team."

Men snapt best dat De Boer in zijn eerste maanden als bondscoach zoekende is, maar juist dan moet hij innovatief zijn en uitstralen er wat van te willen maken. "Juist dat lukt De Boer niet altijd, ook al staat hij voetbalinhoudelijk bekend als een tactisch sterke trainer." Er volgt gelijk een vergelijking met de periode vóór de aanstelling van de huidige bondscoach. "Ronald Koeman was in zijn begintijd soms ook zoekende. Maar hij vond zijn ideale opstelling, vaste patronen en bleef daar grotendeels aan vasthouden. Bovendien had Koeman de tijd om te bouwen en te experimenteren. Die tijd is voor De Boer voorbij, het EK is te dichtbij", zo krijgt de voormalig Ajax-coach mee.