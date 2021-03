Gakpo hoort trainer kuchen: ‘Ik denk dat ik op deze vraag niet mag antwoorden’

Cody Gakpo lijkt voorzichtig te mogen hopen op deelname aan het EK met het Nederlands elftal. De buitenspeler van PSV maakte dinsdagavond grote indruk in het shirt van Jong Oranje op het EK Onder-21 tegen Jong Hongarije. Hij scoorde twee keer en leverde een assist in het duel dat met 6-1 werd gewonnen. Na afloop sprak trainer Erwin van de Looi lovend over het talent, terwijl bondscoach Frank de Boer aangeeft dat de PSV’er in de gaten wordt gehouden.

Gakpo was de absolute uitblinker tegen Jong Hongarije. Van de Looi stelde na afloop dat de aanvaller ‘fenomenaal’ speelde. De aanvaller van PSV was betrokken bij negen schoten (zes eigen schoten, drie kansen gecreëerd), een record dit jeugd-EK. “Cody kwam twee jaar geleden, in maart in Spanje, bij Jong Oranje en maakt een geweldige ontwikkeling door”, zo wordt Van de Looi geciteerd door De Telegraaf. “Hij heeft heel speciale kwaliteiten. Dan glijdt hij weer langs een tegenstander met een lichaamsschijnbeweging. Dan weer heeft hij een geweldig schot, met die grote voeten van hem. Als iemand in twee jaar tijd zo groeit bij Jong Oranje, dan weet je dat hij in beeld komt voor een ander elftal.”

Mede door de inbreng van Gakpo werd Jong Oranje groepswinnaar en is kwalificatie voor de knock-outfase in mei een feit. De krant vroeg Gakpo of hij tegen die tijd nog wel bij Jong Oranje zit. “Het grote EK is een doel voor iedere speler”, aldus de 21-jarige Gakpo, die volgens het dagblad vervolgens in de lach schoot. “De trainer zit hiernaast al te kuchen, dus ik denk dat ik op deze vraag niet mag antwoorden. De beslissing over het Nederlands elftal is niet aan mij. Ik ben blij dat ik terug ben bij PSV, hier minuten heb kunnen maken voor mijn inhoud en ritme en daar wil ik op voortborduren.”

Bondscoach De Boer werd dinsdagavond na afloop van de 0-7 overwinning in de WK-kwalificatie op Gibraltar ook gevraagd naar Gakpo. “Hij is net terug van een redelijk lange blessure. Hij moet gewoon de stijgende lijn doorzetten, of in ieder geval dit niveau blijven tonen", zei De Boer tegenover ESPN. "Dan is hij natuurlijk een speler die wij in de gaten houden. Laat dat duidelijk zijn. We nemen iedereen in overweging. Zoals dat voor Wout Weghorst ook zo is. En Cody Gakpo is er daar natuurlijk ook één van."