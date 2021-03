Driessen pleit voor talent: ‘Twee streepjes voor op Bergwijn en Babel’

Woensdag, 31 maart 2021 om 06:54 • Laatste update: 07:53

Cody Gakpo maakte dinsdagavond grote indruk op het EK Onder-21 tegen Jong Hongarije. Mede door zijn twee doelpunten won Jong Oranje met 6-1 en plaatste het team van Erwin van de Looi zich als groepswinnaar voor de knock-outfase in mei. Valentijn Driessen betwijfelt of de trainer tegen die tijd een beroep kan doen op Gakpo, daar hij de aanvaller van PSV een goede kans toedicht op deelname aan het EK met het Nederlands elftal.

Volgens Driessen zal bondscoach Frank de Boer op weg naar het EK spelers als Myron Boadu, Brian Brobbey, Quincy Promes, Wout Weghorst en Gakpo met extra interesse volgen. Laatstgenoemde maakt een goede kans om Jong Oranje op korte termijn in te ruilen voor het Nederlands elftal, denkt Driessen. “Met twee goals en een assist had Gakpo een belangrijk aandeel in plaatsing voor de kwartfinales van het EK. Of hij op 31 mei present is bij de hervatting van het toernooi voor Jong Oranje valt te betwijfelen”, schrijft Driessen in De Telegraaf over de 21-jarige buitenspeler van PSV.

Driessen stelt dat De Boer met Memphis Depay, Donyell Malen, Steven Bergwijn en Ryan Babel vier rechtsbenige spelers in zijn selectie heeft, die vanaf de linksbuitenpositie kunnen spelen. Depay geeft echter de voorkeur aan de spitspositie, terwijl Malen ook goed in die positie uit de voeten kan. “Gakpo heeft weliswaar geen ervaring bij het grote Oranje, maar toch twee streepjes voor op concurrenten als Bergwijn en Babel”, aldus Driessen. “Bij PSV is Gakpo een zekerheidje, terwijl Bergwijn en Babel bij Tottenham Hotspur en Galatasaray nauwelijks aan spelen toekomen. Verder is Gakpo doelgerichter dan die twee. Twee belangrijke argumenten, die De Boer moet meenemen bij de samenstelling van zijn EK-selectie. De prestaties uit het verleden van Bergwijn en Babel en hun rol in de groep mogen geen garantie zijn voor EK-deelname.”

Deze interlandperiode moest Oranje het doen zonder Virgil van Dijk, Stefan de Vrij, Nathan Aké, Jasper Cillessen en Hans Hateboer. Volgens Driessen rekent De Boer komende zomer niet op Van Dijk en is plots ook de deelname van Daley Blind twijfelachtig. De Ajacied verliet het veld in Gibraltar dinsdagavond per brancard. Waar werd gedacht aan een knieblessure, sprak De Boer na afloop van de 0-7 overwinning van een enkelblessure. “Sven Botman, Perr Schuurs, Jeremiah St. Juste, Mitchel Bakker, Tyrell Malacia en Teun Koopmeiners zijn op het eerste gezicht alternatieven voor eventueel Van Dijk en Blind. Zet de ontwikkeling van de jonge Ajacieden Devyne Rensch en Jurriën Timber zich door dan lijken ook zij in beeld te komen voor de EK-selectie. Dit duo bezit veel potentie”, aldus Driessen.