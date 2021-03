Frenkie de Jong gaat opvallend aspect onthouden na Gibraltar - Oranje

Frenkie de Jong gaat vooral het gelijkspel van Turkije tegen Letland (3-3) onthouden na dinsdagavond. De middenvelder van Barcelona is van mening dat Oranje zelf op bezoek bij Gibraltar met een 0-7 overwinning een ‘redelijk tot goede uitslag’ neerzette. Maar De Jong noemt het verrassende puntverlies van Turkije het beste nieuws van de avond.

“Wat ga je onthouden van vanavond?”, zo opende verslaggever Jeroen Stekelenburg namens de NOS het gesprek met De Jong. “Het gelijkspel van Turkije. Dat is het beste nieuws, ja”, antwoordde De Jong. Turkije heeft nu na drie wedstrijden zeven punten, terwijl Oranje met één punt achterstand volgt. Hij kreeg vervolgens de vraag of hij tijdens de moeizame eerste helft gewanhoopt had, omdat Oranje de nodige grote mogelijkheden onbenut liet. “Nee, nee. Als de eerste en daarna de tweede valt, kan het snel gaan. Dat zag je ook in de tweede helft.”

“De eerste helft speelden we wat geforceerd, niet in de goede posities. Dan wordt het tegen elk elftal lastig. Maar uiteindelijk weet je dat je gaat winnen. Tegen zo’n tegenstander ligt het altijd aan jezelf”, ging de middenvelder verder. Er werd vervolgens gevraagd of ‘tactisch iets anders doen’ met het inbrengen van Ryan Gravenberch ten koste van Denzel Dumfries ‘de sleutel’ was. “Nee, dat denk ik niet. Het gaat erom welke posities je inneemt, waar je de ballen naartoe speelt en vanaf welk moment je de voorzetten gaat geven. Dat is het belangrijkste. Het helpt als ze wat vermoeider zijn, maar wij deden het in het begin niet top. Ondanks dat we wel kansen creëerden en hadden kunnen scoren.”

“In de eerste helft konden er ook drie of vier ballen in. De tweede helft maakten we betere keuzes, ik denk dat dit het grootste verschil was. Als je in de eerste helft met 0-1 voor staat en het wordt uiteindelijk 0-7, is het goed”, stelde De Jong. “Dit is een redelijk tot goede uitslag. Het is een leuke avond, ja. We winnen met 0-7, jongens komen op het scorebord en Turkije speelt gelijk. We begonnen deze week slecht, maar zijn redelijk tot goed geëindigd. Nu moeten we zorgen dat iedereen bij zijn club zijn ding doet en fit blijft, dan hebben we straks een mooie voorbereiding op het EK en kunnen we mooie dingen bereiken. Ik kijk er heel erg naar uit, iedereen denk ik.”