Hans Kraay junior stipt zwakke plek bij Oranje aan: ‘Heel, heel erg slecht’

Dinsdag, 30 maart 2021 om 23:54 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:24

Hans Kraay junior is ontevreden over de backs van het Nederlands elftal gedurende de afgelopen drie interlands. De analist van ESPN is kritisch op zowel linksachter Owen Wijndal als rechtervleugelverdediger Denzel Dumfries, die na de verloren wedstrijd tegen Turkije (4-2) in het basiselftal kwam in plaats van Kenny Tete.

"Wat tegenviel zijn de backs", vindt Kraay junior. "Tegen Turkije en Letland, en ook nu, vielen de backs echt tegen. Wijndal verdedigt goed bij AZ, is snel, behoorlijk hard, en komt bij AZ zowel aan de buitenkant als de binnenkant op. Maar ik vind zijn voorzetten de afgelopen drie wedstrijden zeer, zeer matig. En dat was aan de andere kant ook zeer, zeer matig. Dat wil niet zeggen dat we nu weer moeten wisselen met de rechtsback, hoor. Frank de Boer moet Dumfries gewoon laten staan. Maar de laatste bal van de backs was heel, heel erg slecht in de laatste drie wedstrijden."

De uitspraken van Kraay junior worden ondersteund door de statistieken. Pas laat in de wedstrijd verplaatste het aanvalsspel zich meer naar de linkerkant en leverde Wijndal een serieuze bijdrage met zijn voorzetten. Zo bereidde hij een grote kopkans van Wijnaldum voor en nam hij de assist voor zijn rekening bij de 0-7 van Depay, na een verdienstelijke actie aan de achterlijn. Het was wel begrijpelijk dat Oranje aanvankelijk de rechterflank opzocht, want de voorzetten van Wijndal waren veelal ondermaats. In totaal kwamen er slechts twee van zijn negen aan. Dumfries leverde tegen Gibraltar geen enkele voorzet en miste zelf een enorme kopkans van dichtbij. De rechtsback werd in de rust gewisseld voor Ryan Gravenberch.

Kraay junior licht Steven Berghuis uit als lichtpunt aan de kant van Oranje tegen Gibraltar (0-7 winst). "Ik vond Berghuis een van de opvallende goede spelers, ook in de slechte fase van de wedstrijd, de eerste veertig minuten", zegt de analist. "Wat opviel bij Berghuis: hij is linksbenig, maar hij had heel veel gevoelvolle balletjes met rechts. Afdraaiende voorzetten." Ook voor zijn doelpunt, waarbij Berghuis de bal net als tegen Letland (2-0 winst) naar de verre hoek stuurde, kan hij rekenen op complimenten. "Hij schiet ze bijna exact op dezelfde plek elke keer. Een meter onder de lat, een halve meter van de paal. Het is voor hem leuk en het geeft Feyenoord ook weer een beetje een boost. Want hij zal met de kin omhoog terugkomen. Hij heeft het goed gedaan."