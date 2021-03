Van der Vaart reageert op harde woorden van De Boer: ‘Dat moet je niet doen’

Dinsdag, 30 maart 2021 om 23:28 • Chris Meijer • Laatste update: 23:38

Frank de Boer en Memphis Depay zijn na afloop van de wedstrijd tegen Gibraltar in gesprek met de NOS niet te spreken over het optreden van Gibraltar. De bondscoach spreekt na het met 0-7 gewonnen duel van ‘antivoetbal’, terwijl Depay van mening is dat Oranje een ‘lastige wedstrijd’ speelde . Rafael van der Vaart is echter van mening dat De Boer en Depay ‘dit niet moeten doen’.

De Boer krijgt voor de camera van de NOS de vraag of hij een ‘leuke avond heeft gehad’. “Nou, over die zeven goals ben ik tevreden”, antwoordt de bondscoach. “Maar het is bijna antivoetbal. Elke keer als er bijna iemand aangeraakt werd, ging die hele bank tekeer. Nee, ik was niet verrast. Maar ik werd er wel een beetje moe van. De keeper die steeds een minuut deed over het nemen van een doeltrap. Ik ben blij dat deze achter de rug is.”

“Het was zuur. We creëerden wel wat kansen, maar die gaan er uit de kluts niet in. De keeper pakte volgens mij ook twee goede ballen”, zo blikt Depay terug op de moeizame eerste helft van Oranje. Na rust ging het Nederlands elftal volgens hem ‘meer zijn ding doen’. “Zij wilden niet meer voetballen eigenlijk. Volgens mij hadden we tien minuten blessuretijd moeten krijgen, maar de scheidsrechter maakte er slechts zes van. We zijn positief gebleven en hebben het uiteindelijk goed afgesloten.”

Ook aan Depay werd gevraagd of hij een leuke avond had gehad in het Victoria Stadium. “Je weet dat je super veel doelpunten wil maken en als die dan uitblijven, dan kan het voor frustratie zorgen”, reageert de aanvaller, die twee doelpunten voor zijn rekening nam. “Ze willen voor alles een vrije trap en het zijn gewoon lastige wedstrijden. Ik heb ook een paar jaar niet op kunstgras gespeeld: de bal rolt stroef en het veld is stroef, maar uiteindelijk maken we zeven goals en we hebben met z’n allen goed gewerkt.”

Van der Vaart is van mening dat De Boer en Depay zich niet op een dergelijke wijze moeten uitlaten over het spel van Gibraltar. “Dat moet je niet doen. Die jongens kunnen er helemaal niks van. Ze spelen één keer Nederland en ze doen er alles aan. Dat mag. Ik heb geen hele gekke overtredingen gezien. Dus het was heel netjes. Natuurlijk nemen ze meer tijd. Maar ja, dit moet je niet doen. Prima uitslag, klaar."