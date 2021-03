Frank de Boer: Daley Blind heeft geen knieblessure opgelopen

Dinsdag, 30 maart 2021 om 23:06 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:11

Daley Blind heeft niet last van zijn knie, maar van zijn enkel, zo verklaart Frank de Boer opmerkelijk genoeg na afloop van de wedstrijd tegen Gibraltar (0-7 zege). De centrumverdediger van het Nederlands elftal moest per brancard van het veld toen hij in de tweede helft ongelukkig in botsing kwam met Tjay De Barr. Commentator Jeroen Grueter dacht aan een ernstige knieblessure, maar het blijkt te gaan om het enkelgewricht.

"Ik weet niet hoe ernstig het is", aldus De Boer voor de camera van de NOS. "Het was niet zijn knie, maar zijn enkel. Hij viel op zijn enkel, volgens mij. We moeten kijken wat hij eraan overhoudt." Verslaggever Jeroen Stekelenburg vraagt of Blind naar het ziekenhuis is overgebracht. "Nee, hij is hier. Op de massagebank ligt hij. Ja, afwachten. Als hij ernstig geblesseerd is, werpt het wel een sluier over deze avond."

Rafael van der Vaart dacht voorafgaand aan het interview met De Boer dat het einde seizoen was voor Blind, maar heeft na de woorden van de bondscoach nieuwe hoop. "Als het je kruisband is, dan is het klaar. Je enkel, daar kun je nog wel wat mee." Van der Vaart wil de schuld niet geven aan Gibraltar-spits De Barr. "Ik hoorde dat de commentator boos was op de speler, maar die kan er niks aan doen. Die valt gewoon heel ongelukkig op zijn been. Volgens mij was het ook niet het kunstgras waar hij in bleef hangen. Hij valt echt met zijn lichaam op zijn been, eigenlijk."