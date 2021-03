Onvoldoendes bij Oranje ondanks 0-7 overwinning op Gibraltar

Het Nederlands elftal heeft dinsdagavond in de derde groepswedstrijd van WK-kwalificatiereeks een ruime overwinning geboekt. Op bezoek bij Gibraltar was de ploeg van Frank de Boer met 0-7 te sterk. Voetbalzone beoordeelt de spelers van het Nederlands elftal die minstens een helft meededen met een rapportcijfer.



Spelersrapport Oranje tegen Gibraltar

SPELER CIJFER Tim Krul - Denzel Dumfries 4,5 Matthijs de Ligt 5,5 Daley Blind 5,5 Owen Wijndal 6 Georginio Wijnaldum 5,5 Davy Klaassen 5 Frenkie de Jong 6 Steven Berghuis 7 Luuk de Jong 5,5 Memphis Depay 7 Ryan Gravenberch 6,5

Cijfers Oranje

Tim Krul:

Krul heeft niet genoeg hoeven doen om in aanmerking te komen voor een beoordeling. Als de keeper zijn doel uit moest komen, was hij steevast eerder bij de bal dan de aanvallers van Gibraltar.

Denzel Dumfries: 4,5

Als Dumfries mee naar voren ging, kwamen zijn tekortkomingen in de kleine ruimte tot uiting. In de eerste helft maakte hij drie overtredingen, het hoogste aantal bij Oranje, en broodnodig waren die niet. Hij miste na 22 minuten een enorme kopkans en mede daardoor liet de openingstreffer van Oranje zo lang op zich wachten. Het hoogtepunt voor Dumfries was zijn steekpass op Berghuis aan de rechterflank, vlak voor rust; in de pauze werd hij gewisseld voor Gravenberch.

Matthijs de Ligt: 5,5

Van alle spelers op het veld veroverde De Ligt het vaakst de bal: elf keer. Maar op misschien wel zijn belangrijkste moment voor de wedstrijd, toen Tjay De Barr het strafschopgebied in stormde, liet hij zich uitspelen en kwam Oranje goed weg. In de blessuretijd van de eerste helft kreeg De Ligt een aardige kopkans, maar zijn inzet miste venijn.

Daley Blind: 5,5

In de openingsfase van de tweede helft moest Blind de strijd staken door een enkelblessure. Die liep hij op in een duel met De Barr, nadat hij op het middenveld snelheid tekortkwam om de spits van de bal te zetten. Nog afgezien van zijn blessure speelde Blind geen al te gelukkige wedstrijd. Hij leverde voor de rust mooie passes op Dumfries, Luuk de Jong en Berghuis, maar daartegenover stonden te veel slechte ballen, zoals de manier waarop hij na veertien minuten plots een ingooi weggaf. De connectie met zijn ploeggenoten liet vaak te wensen over.

Owen Wijndal: 6

Pas laat in de wedstrijd verplaatste het aanvalsspel zich meer naar de linkerkant en kon Wijndal zijn bijdrage leveren. Zo bereidde hij een grote kopkans van Wijnaldum voor, leverde hij een fraai wippertje voorafgaand aan de 0-6 van Donny van de Beek en nam hij de assist voor zijn rekening bij de 0-7 van Depay, na een verdienstelijke actie aan de achterlijn. Het was wel begrijpelijk dat Oranje aanvankelijk de rechterflank opzocht, want de voorzetten van Wijndal waren ondermaats. Dat was met name in de eerste helft het geval, maar soms ook in de tweede. In totaal kwamen er slechts twee van zijn negen aan.

Georginio Wijnaldum: 5,5

Met een flinke dosis mazzel, maar ook met doorzettingsvermogen, bereidde Wijnaldum de 0-1 voor en dat was vanzelfsprekend een belangrijk moment voor Oranje. Over het geheel speelde de middenvelder van Liverpool echter ondermaats in de eerste helft. Hij had moeite om de bal te controleren en zijn openingen op medespelers lieten te wensen over. In twee instanties was Wijnaldum na de pauze verantwoordelijk voor de 0-4, waarna hij wel nog een enorme kopkans onbenut liet.

Davy Klaassen: 5

Veertien minuten voor tijd maakte Klaassen plaats voor Donny van de Beek. Dat had wel eerder mogen gebeuren, want Klaassen had niet zijn avond in het Victoria Stadium. Net als tegen Letland liet hij na om goede kansen te verzilveren: vijf minuten voor de rust stuitte hij van dichtbij op de keeper van Gibraltar en even daarna was hij met het hoofd evenmin zuiver in de afwerking. Klaassen probeerde het tempo in de aanvallen te houden met rappe doorspeelpasses, maar zat niet altijd op één lijn met zijn ploeggenoten. Bovendien hield hij een gele kaart over aan de wedstrijd door een onnodige overtreding rond de middenlijn.

Frenkie de Jong: 6

Toen Frenkie de Jong in de tweede helft een meer behoudende rol vertolkte, ging het spel van Oranje beter lopen. Hij bracht wat meer tempo in de aanval, zonder een al te opvallende bijdrage te leveren. Voor de rust kon ook hij Oranje niet uit het slop trekken, al viel De Jong toen wel op met drie oogstrelende passes richting Depay. Na negentig minuten was hij de speler met de meeste passes (105) en geslaagde passes (97) bij Oranje.

Steven Berghuis: 7

Net als tegen Letland was de rechtsbuiten van grote waarde voor Oranje. Voorafgaand aan de 0-1 liet hij de bal slim lopen voor Wijnaldum, waarna Berghuis het leer terugkreeg en overtuigend raak schoot. Met een scherpe voorzet bereidde hij vervolgens de 0-2 van Luuk de Jong voor, waarna hij ook met een goede pass belangrijk was bij de 0-4 van Wijnaldum. Van zijn negen voorzetten kwamen er zes aan bij een ploeggenoot. Desondanks ging er ook voldoende mis bij Berghuis. In de eerste helft grossierde hij in balverlies en mislukte passes; tien minuten na de pauze miste hij een open kans. Acht minuten voor tijd werd hij vervangen door Calvin Stengs.

Luuk de Jong: 5,5

Het maken van de 0-2 was een van de weinige hoogtepunten in de wedstrijd van Luuk de Jong. De spits kwam na een voorzet van Berghuis goed voor zijn man en verlengde het leer behendig. Verder kwam hij te weinig in het spel voor, mede omdat hij door zijn loopbewegingen soms moeilijk bereikbaar was voor zijn ploeggenoten. In de eerste helft was sprake van miscommunicatie in combinaties met Wijndal en Klaassen, al bereidde hij ook een grote kans voor laatstgenoemde voor. Zelf koos De Jong er na 24 minuten voor om de bal terug te koppen in plaats van zelf op doel te koppen en dat besluit sorteerde niet het gewenste effect.

Memphis Depay: 7

Depay drukte zijn stempel op de wedstrijd met een hoofdrol bij meerdere doelpunten. In de aanloop naar de 0-2 tikte hij de bal behendig door aan de rechterflank, de 0-3 was een van richting veranderde vrije trap van de aanvaller, de 0-5 kwam voort uit een prima steekpass op Klaassen en het slotakkoord werd verzorgd door Depay zelf. In de eerste helft worstelde Depay zichtbaar, al was zijn inzet prijzenswaardig.

Ryan Gravenberch: 6,5

Oranje miste creativiteit en voetballend vermogen op het middenveld in de eerste helft. De entree van Gravenberch compenseerde dat gemis deels in de tweede helft. De aanvallen liepen aanzienlijk vloeiender met Gravenberch in het elftal. Hij bracht rust en maakte niet veel fouten aan de bal. Van zijn 53 passes kwamen er 49 aan, waaronder een fraaie steekpass op Berghuis in minuut 77.