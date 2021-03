Goed nieuws voor Oranje: Turkije morst verrassend punten tegen Letland

Dinsdag, 30 maart 2021 om 22:48 • Laatste update: 23:05

Turkije is er dinsdagavond niet in geslaagd te winnen van Letland. De ploeg van bondscoach Senol Günes stond tot de tachtigste minuut op voorsprong, maar Davis Ikaunieks bezorgde Letland toch nog een punt: 3-3. Tegelijkertijd wist Noorwegen een 0-1 zege te boeken in en tegen Montenegro, dat zeker in de tweede helft nog aanspraak maakte op de gelijkmaker. Ondanks het puntenverlies blijft Turkije koploper in Groep G van de WK-kwalificatiereeks.

Turkije - Letland 3-3

Het thuisland schoot uit de startblokken en de aanvallende intenties werden al binnen honderd seconden beloond. Hakan Çalhanoglu vond op de rand van het zestienmetergebied Kenan Karaman, die de ruimte kreeg om uit te halen en in de rechterbenedenhoek doel trof: 1-0. Hoewel Turkije de touwtjes in handen hield, kwamen de bezoekers er meermaals gevaarlijk uit. Halverwege het eerste bedrijf dacht Letland zelfs op gelijke hoogte te komen. Marcin Oss knikte binnen uit een corner maar een overtreding ging volgens arbiter Daniel Stefanski aan het doelpunt vooraf: geen treffer.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ruim tien minuten voor het rustsignaal maakte Turkije er 2-0 van. Uit een corner vanaf rechts kopte Oss het leer voor de voeten van Çalhanoglu, die de bal van circa twintig meter ineens uit de lucht op doel vuurde en de linkerbenedenhoek vond. Letland kwam anderhalve minuut later direct met een antwoord. Raivis Jurkovskis sneed vanaf de linkerflank de zestien binnen en zorgde dat Roberts Savalnieks van dichtbij kon afronden: 2-1. Zeven minuten na rust verdubbelde Burak Yilmaz de marge uit een strafschop, die door Stefanski werd toegekend na een overtreding van Kristers Tobers op Mert Müldür: 3-1.

De Letten tekenden vervolgens wederom snel de aansluitingstreffer aan; ditmaal was het Roberts Uldrikis die op aangeven van Oss zijn naam op het scorebord zette. Daarmee was de wedstrijd nog niet gespeeld. Integendeel, want ruim tien minuten voor het eindsignaal schoot Ikaunieks na een hoge pass van Eduards Emsis de 3-3 tegen de touwen. Orkun Kökçü kwam in de 83ste minuut nog in het veld voor Caner Erkin, maar ook de Feyenoorder kon puntenverlies niet meer afwenden.

Montenegro - Noorwegen 0-1

De openingsfase in het Montenegrijnse Podgorica was voor de neutrale toeschouwer bepaald geen lust voor het oog, maar vanaf de twintigste minuut werd de ontmoeting aantrekkelijker. Noorwegen noteerde de eerste kans via Morten Thorsby, die na een doorkopbal van Martin Ödegaard rakelings naast volleerde. Montenegro kwam de eerste helft weinig in het schouwspel voor: alleen Uros Djurdjevic deelde met een schot in de handen van doelman Rune Jarstein een klein speldenprikje uit. Tien minuten voor rust wisten de bezoekers het lichte veldoverwicht tot uiting te brengen op het scorebord.

Mohamed Elyounoussi speelde zich knap vrij aan de linkerkant van het veld en snelde het strafschopgebied binnen, waarna Alexander Sörloth op aangeven van de aanvaller van Celtic een niet te missen kans benutte: 0-1. In het tweede bedrijf kantelde de wedstrijd volledig en was het Montenegro dat nadrukkelijk de aanval zocht. Onder meer Stevan Jovetic en Sead Haksabanovic probeerden de Noorse muur nog te slechten, maar het ontbrak beiden aan fortuin in de afronding.