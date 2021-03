België wint met 8-0; Portugal komt met schrik vrij in Luxemburg

Dinsdag, 30 maart 2021 om 22:40 • Chris Meijer • Laatste update: 22:52

België blijft aan kop in Groep E van de WK-kwalificatiecyclus. De Rode Duivels haalden - zonder onder meer Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne in de basiself - ongenadig hard uit tegen Wit-Rusland en stapten in Leuven met een 8-0 overwinning van het veld. Door de 1-0 nederlaag van Tsjechië in en tegen Wales gaat België daardoor met zeven punten aan de leiding in zijn poule. Ook Portugal gaat aan de leiding in zijn poule - al heeft Servië in Groep A evenveel punten - na een 1-3 overwinning op Luxemburg. De Portugezen bogen mede dankzij een doelpunt van Cristiano Ronaldo een achterstand in het groothertogdom om in een zege.

België - Wit-Rusland 8-0

De Wit-Russische hoop werd in Leuven al binnen een kwartier de grond ingeboord. Met veertien minuten op de klok opende Michy Batshuayi op aangeven van Jéremy Doku de score, door de bal hoog en hard in het dak van het doel te schieten. Drie minuten later was het andermaal raak. Batshuayi fungeerde als bliksemafleider bij een voorzet van Thomas Meunier, waardoor de doorgelopen Hans Vanaken de bal tegen de touwen kon tikken. De bezoekers slaagden er vervolgens in om een minuut of twintig de schade te beperken, maar zagen België toch voor rust al de score flink opvoeren.

Na 38 minuten spelen kreeg Leandro Trossard op een meter of 25 van het doel de ruimte om uit te halen, waarna hij de bal fenomenaal in de linkerkruising vuurde. Het slotakkoord van een productieve eerste helft kwam van Doku, die gelanceerd werd door Dennis Praet, de Wit-Russische defensie te snel af was en de bal beheerst achter doelman Alyaksandr Hutar plaatste. Direct na rust pakten de Rode Duivels meteen door. Praet schoot vanaf de rand van het strafschopgebied de 5-0 binnen.

België nam na de vliegende start van de tweede helft even gas terug, maar bleek nog niet klaar met Wit-Rusland. Met nog twintig minuten te gaan maakte Christian Benteke na een voorzet van Toby Alderwereild zijn eerste treffer van de avond. Vijf minuten later tekende Trossard voor zijn tweede doelpunt van het duel. Doku kwam in balbezit na defensief geklungel bij Wit-Rusland en bediende de vleugelaanvaller van Brighton & Hove Albion, die de bal tussen de benen van de doelman door in het doel kreeg. Uiteindelijk bepaalde Vanaken de eindstand in de 89e minuut op maar liefst 8-0.

Luxemburg komt op voorsprong tegen Portugal! ?? Kijk hoe blij ze bij Luxemburg zijn met deze goal. ?? Geplaatst door voetbalzone op Dinsdag 30 maart 2021

Luxemburg - Portugal 1-3

Portugal begon ‘gewoon’ met Diogo Jota, João Félix, Cristiano Ronaldo en Bernardo Silva in de voorste linie tegen Luxemburg, maar toch liet het eerste schot op doel 25 minuten op zich wachten. Ronaldo was de eerste die de Luxemburgse doelman Anthony Moris op de proef stelde. Het eerste doelpunt viel echter verrassenderwijs aan de andere kant. Na een afgeslagen hoekschop bracht Danel Sinani de bal terug in het strafschopgebied, waar Gerson Rodrigues - ex-Telstar en tegenwoordig in dienst van Dynamo Kiev - de voorzet al vallend promoveerde tot de openingstreffer.

In de laatste seconden van de blessuretijd van de eerste helft kwam Portugal op gelijke hoogte in het Stade Josy Barthel. Een voorzet van Pedro Neto werd door Jota in de linkerbovenhoek gekopt. Kort na rust kwam Portugal ook meteen op voorsprong. João Cancelo vond Ronaldo, die van dichtbij de bal binnentikte. Het bleef daarna lang spannend in Luxemburg, mede doordat Ronaldo een na een verkeerde terugspeelbal geboden kans onbenut liet en daarna de bal in buitenspelpositie binnenschoot. Maar met nog tien minuten te gaan beslisten de bezoekers het duel. Een corner van Neto werd door João Palhinha bij de eerste paal tegen de touwen gekopt. Door een rode kaart voor Maxime Chanot besloot Luxemburg het duel met tien man.