Oranje wordt in Gibraltar beloond voor enorme doelpuntenhonger

Dinsdag, 30 maart 2021 om 22:40 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:50

Oranje heeft dinsdagavond met ruime cijfers gewonnen van Gibraltar. De ploeg van bondscoach Frank de Boer wist in de eerste helft slechts één keer de trekker over te halen, maar zal tevreden zijn over de zes doelpunten die na rust nog vielen: 0-7. Smet op de zege is het uitvallen van Daley Blind, die een mogelijk zware knieblessure opliep. Goed nieuws kwam er verder uit Turkije, dat punten verspeelde tegen Letland (3-3). Nederland staat in de groep tweede met één punt minder dan de Turken.

Nederland verscheen met dezelfde elf namen aan de aftrap als zaterdag tegen Letland (2-0 zege). Gibraltar speelde zoals verwacht uiterst defensief en Oranje slaagde er pas in de zeventiende minuut in een goede kans te creëren. Een schot van Steven Berghuis werd gekeerd door Dayle Coleing, die met zijn kin ook de halve omhaal van Memphis Depay in de rebound stopte. Even later bood Depay met een voorzet een vrije kopkans aan Denzel Dumfries, die van dichtbij naast kopte.

Een hard schot van Wijnaldum werd knap uit de hoek getikt door Coleing, waarna het een tijd stil bleef voor het doel van Gibraltar. In de slotfase van de eerste helft dacht Davy Klaassen van dichtbij te scoren, ware het niet dat Coleing opnieuw in de weg stond. Vier minuten voor rust viel de bal eindelijk goed voor Oranje. Een afgeslagen schot van Georginio Wijnaldum belandde fortuinlijk bij Berghuis, die ineens de verre hoek vond: 0-1.

Daley Blind moest vijf minuten na rust per brancard van het veld. De verdediger kwam ongelukkig in botsing met Tjay De Barr en leek zijn knie daarbij te verdraaien. De Boer bracht met Donyell Malen een aanvaller in de ploeg voor Blind en dat sorteerde direct effect. Een lage voorzet van Berghuis werd simpel binnengetikt door Luuk de Jong: 0-2. Zes minuten later dwarrelde een vrije trap van Depay fortuinlijk via de muur van Gibraltar binnen: 0-3. Nog geen zestig seconden later scoorde Wijnaldum uit een voorzet van Berghuis. De middenvelder zag zijn kopbal geblokt worden, maar schoot in tweede instantie binnen: 0-4.

Daarmee was de storm van Oranje nog niet voorbij, want Malen kon weer twee minuten later een lage pass van Klaassen vanaf rechts binnenlopen: 0-5. In de fase die volgde had Nederland juist weer moeite met het afdwingen van grote kansen. Wijnaldum had de bal na een doorkopbal van Owen Wijndal wel voor het inkoppen, maar mikte van dichtbij naast. Donny van de Beek tekende in de 85ste minuut voor de 0-6, door na een slim tikje van Depay met links af te werken. Vier minuten later scoorde Depay zelf op aangeven van Wijndal, die na een individuele actie op links de achterlijn haalde en laag voorzette: 0-7.