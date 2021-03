Blind met brancard van het veld gedragen tijdens Gibraltar - Oranje

Dinsdag, 30 maart 2021 om 22:02 • Laatste update: 22:22

Daley Blind heeft de wedstrijd tussen Nederland en Gibraltar na 52 minuten spelen moeten staken. De 31-jarige verdediger van Ajax raakte na een duel met Tjay De Barr geblesseerd aan zijn knie en moest uiteindelijk met een brancard van het veld gedragen worden.

De Barr leek kort na rust op het doel af te gaan, terwijl Matthijs de Ligt en Blind in de achtervolging waren. De spits van Gibraltar ging eenmaal in het strafschopgebied naar de grond, waarna hij Blind in zijn val meenam. Het linkerbeen van de verdediger van Ajax bleef in het kunstgras staan, terwijl zijn lichaam de andere kant op viel. Daarmee klapte Blind ogenschijnlijk uitermate pijnlijk door zijn knie.

Een trieste aftocht voor Daley Blind. Het is te hopen dat het meevalt, maar zo ziet het er op het eerste gezicht niet uit... #GIBNED pic.twitter.com/9uHfkUbRWi — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) March 30, 2021

Blind bleef direct met veel pijn op het veld liggen. In eerste instantie stond hij nog met een van pijn vertrokken gezicht op, maar uiteindelijk moest hij zich toch op een brancard van het veld laten dragen. Donyell Malen kwam binnen de lijnen als de vervanger van Blind. Ajax laat via Twitter meteen van zich horen. "We hope you're okay, Daley", laten de Amsterdammers weten.

{.embed}