Dusan Tadic laat zich gelden in Azerbeidzjan; Mitrovic scoort prachtig

Dinsdag, 30 maart 2021 om 19:55 • Laatste update: 20:16

Servië heeft dinsdagavond een moeizame zege geboekt in de WK-kwalificatiereeks. In Groep A gingen de Witte Adelaars op bezoek bij Azerbeidzjan, dat met 1-2 verslagen werd. Dusan Tadic liet zich gelden bij de openingstreffer met een assist op Aleksandar Mitrovic. Dankzij de overwinning gaat Servië alleen aan kop in de groep, waarin Portugal met drie punten en een wedstrijd minder de tweede plek bezet.

Soeverein was het spel van de bezoekers allerminst in de eerste helft, maar het scorebord gaf bij rust wel een voorsprong in Servisch voordeel aan. Na ruim een kwartier spelen werd Tadic aangespeeld op de as van het veld, waarna de Ajacied Mitrovic op de rand van het zestienmetergebied bediende. De topscorer aller tijden van Servië sneed naar binnen en vond met een schuiver de rechterbenedenhoek: 0-1. Na een half uur spelen deed Azerbeidzjan de eerste serieuze duit in het zakje. Ali Ghorbani beproefde zijn geluk met een schot vanaf de rand van de zestien, maar doelman Predrag Rajkovic tikte de inzet uit de hoek.

Aleksandar Mitrovic ?? Alweer zijn vierde goal in de derde kwalificatiewedstrijd ?? De assist komt op naam van Dusan Tadic ????#ZiggoSport #WCQ #AZESRB pic.twitter.com/WEIFlIB3Tc — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 30, 2021

In het tweede bedrijf kreeg Servië het deksel alsnog op de neus. Kort nadat Filip Kostic de kans liet liggen om de marge te verdubbelen, beging de spits van Eintracht Frankfurt aan de andere kant van het veld een duwfout op Emin Makhmudov. Reden genoeg voor arbiter Roy Reinshreiber om de bal op de stip te leggen. Makhmudov ging zelf achter de bal staat en schoot overtuigend binnen: 1-1. Na diens onfortuinlijke acties werd Kostic direct gewisseld. Nadat Tadic het veld had geruimd voor Luka Jovic trok Servië toch nog aan het langste eind. Sergej Milinkovic-Savic bediende Mitrovic, die van buiten het strafschopgebied op fraaie wijze met buitenkant links de 1-2 binnenschoot. Het was diens 41ste treffer in het shirt van de Servische nationale ploeg.