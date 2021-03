Jong Oranje eindigt als groepshoofd na masterclass van Cody Gakpo

Dinsdag, 30 maart 2021 om 19:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:08

Jong Oranje heeft zich dinsdagavond geplaatst voor de kwartfinale van het EK Onder-21. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi rekende met overtuiging af met Jong Hongarije: 6-1. Uitblinker aan de zijde van de Nederlandse beloften was Cody Gakpo, die twee keer scoorde en opviel met zijn goede spel. De aanvaller van PSV was betrokken bij negen schoten (zes eigen schoten, drie kansen gecreëerd), een record dit jeugd-EK. Omdat Jong Duitsland - Jong Roemenië in 0-0 eindigde, gaat Jong Oranje door als groepswinnaar. De Duitsers plaatsen zich als nummer twee van de poule.

Jong Oranje - Jong Hongarije 6-1

Jong Oranje begon met twee wijzigingen ten opzichte van de wedstrijd tegen Jong Duitsland. Zo verving Myron Boadu de geblesseerde Noa Lang, terwijl Ferdi Kadioglu speelde in plaats van de geschorste Teun Koopmeiners. Vroeg in de wedstrijd kreeg Oranje een waarschuwing van Hongarije, toen Alen Skribek dreigde door te breken richting Kjell Scherpen. Perr Schuurs voorkwam haalde de angel eruit met een vlijmscherpe tackle.

Nederland creëerde mondjesmaat kansen vanaf dat moment. Zo waren Kadioglu en De Wit gevaarlijk met een kopbal, terwijl Boadu met een schot in de verre hoek de vuisten van Balázs Bese trof. Kluivert raakte de paal en werd onterecht teruggefloten voor buitenspel. Een mooie aanval leidde op slag van rust de openingstreffer in. Boadu functioneerde als aanspeelpunt en hakte de bal naar Gakpo, die ineens De Wit diep stuurde. De aanvallende middenvelder was daarmee doorgebroken en vond met links de korte hoek: 1-0.

Een minuut na rust versierde Gakpo een strafschop, door te vallen over de inglijdende Attila Mocsi. De penalty werd recht door het midden binnen geschoten door Boadu: 2-0. Elf minuten later zorgde Gakpo voor de derde van Jong Oranje. De aanvaller liet een pass slim lopen richting Boadu, die terugkaatste op Gakpo. Laatstgenoemde haalde met rechts hard en laag uit: 3-0.

Er leek geen vuiltje aan de lucht, maar Hongarije kreeg even later een penalty nadat Sven Botman met een sliding Bence Biro vloerde. De strafschop werd in de kruising gejaagd door Bendegúz Bolla: 3-1. Nederland raakte niet in paniek en bracht de marge binnen vijf minuten terug naar drie. Invaller Deyovaisio Zeefuik werd op de achterlijn bereikt en zijn lage voorzet werd ineens binnengetikt door Gakpo: 4-1. In de 86ste minuut kopte Botman raak uit een hoekschop van Abdou Harroui: 5-1. Ook Brian Brobbey wist enkele minuten later te scoren. De invaller werd diep gestuurd door De Wit, schudde op snelheid en kracht Mocsi van zich af en rondde beheerst af: 6-1.

Jong Duitsland - Jong Roemenië 0-0

Een 2-2 salonremise had ervoor kunnen zorgen dat Duitsland en Roemenië hoe dan ook door zouden gaan, maar uit niets bleek dat beide ploegen een afspraak hadden gemaakt daarover. Roemenië stichtte in de openingsfase gevaar via een schot van Alexandru Irinel Matan dat op de paal belandde, maar daarna nam Duitsland het initiatief over. De beste kans voor die Mannschaft in de eerste helft was voor Mateo Klimowicz, die oog in oog met doelman Andrei Vlad faalde. Twintig minuten na rust kreeg Jong Duitsland een penalty, toen een vrije trap van Mergim Berisha op de arm belandde bij Adrian Petre. Het buitenkansje werd om zeep geholpen door Lukas Nmecha, die de paal trof. Duitsland had alsnog kunnen winnen, maar Amos Pieper kopte in blessuretijd op de lat.