De Boer maakt opstelling van Oranje bekend voor duel met Gibraltar

Dinsdag, 30 maart 2021 om 19:19 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:34

De opstelling van het Nederlands elftal voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar is bekend. Bondscoach Frank de Boer kiest voor dezelfde elf namen als zaterdag tegen Letland (2-0 zege). De wedstrijd tussen Gibraltar en Oranje begint dinsdagavond om 20.45 uur in het Victoria Stadium. Het is de eerste keer in de historie dat beide teams elkaar treffen.

Dat de opstelling geen veranderingen kent ten opzichte van het duel met Letland, betekent dat Tim Krul het doel zal verdedigen en de achterhoede zal bestaan uit Denzel Dumfries, Matthijs de Ligt, Daley Blind en Owen Wijndal. In de punt van de aanval start Luuk de Jong met Steven Berghuis en Memphis Depay op de flanken. Davy Klaassen krijgt naar verwachting voor de tweede keer op rij de voorkeur als aanvallende middenvelder, met Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum achter zich.

Oranje begon de WK-kwalificatiereeks vorige week woensdag met een 4-2 nederlaag tegen Turkije. De ploeg van De Boer hoopte tegen Letland aan het doelsaldo te kunnen werken, maar boekte een relatief magere zege. Tegen Gibraltar is de intentie opnieuw om een ruime overwinning te boeken. De voetbaldwerg leed in de groepsfase al nederlagen tegen Noorwegen (0-3) en Montenegro (4-1).

Opstelling Nederland: Krul; Dumfries, De Ligt, Blind, Wijndal; Wijnaldum, Klaassen, F. De Jong; Berghuis, L. De Jong, Depay.