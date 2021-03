Raiola slaat terug na kritiek van Sir Alex Ferguson: 'I don't give a fuck!'

Dinsdag, 30 maart 2021 om 18:17 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:22

Mino Raiola trekt zich niets aan van de kritiek die hij al langere tijd krijgt van Sir Alex Ferguson. Laatstgenoemde verwijt de topzaakwaarnemer dat hij ervoor gezorgd zou hebben dat Paul Pogba in 2012 wegging bij Manchester United, waar Ferguson destijds nog aan het roer stond als manager. "'I don't give a fuck of ik ooit nog een speler naar Manchester United breng. Ik ben niet in hun handen", reageert Raiola tegenover The Athletic op geheel eigen wijze.

Ferguson heeft publiekelijk verklaard dat Raiola Pogba heeft gemanipuleerd om de club te verlaten, maar de superagent houdt vol dat hij zijn best heeft gedaan om de middenvelder bij United te houden. "Er zijn maar één of twee zaakwaarnemers die ik niet mag, en Raiola is daar één van", zei Ferguson onder meer in zijn boek Leading. "Ik vertrouwde hem niet vanaf het moment dat ik hem ontmoette. Toen Raiola plotseling op het toneel verscheen bij de contractonderhandelingen werden dat meteen een fiasco. Raiola en ik zijn als water en vuur."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Raiola ligt bepaald niet wakker van de woorden van Ferguson. "Toen Ferguson mij bekritiseerde, was dat mijn grootste compliment dat iemand me kon geven", vertelt Raiola . "Ferguson is gewend dat mensen alleen maar tegen hem zeggen: 'Ja, meneer. Ja, meneer. Ja, meneer.'" In 2016 besloot Manchester United om Pogba voor een toenmalig recordbedrag van 105 miljoen euro terug te kopen van Juventus.

"Dat de eigenaren van Manchester United besloten om Pogba terug te kopen na het vertrek van Ferguson, geeft aan dat ik gelijk had", zegt Raiola. "Omdat ik Pogba helemaal niet wilde weghalen bij Manchester United. Ferguson geloofde gewoon niet in Pogba. Dus als Ferguson zegt dat hij mij niet mag, dan is dat het grootste compliment dat ik kan krijgen. Het is alsof Sepp Blatter zegt: 'Ik mag hem niet.' Fantastisch. Het kan me niet schelen wat Ferguson zegt." Ook zijn verslechterde relatie met Manchester United lijkt Raiola niet te interesseren. "Ik ben onafhankelijk. We hebben maar één belang: onze spelers. En zolang de spelers tevreden zijn, doe ik mijn werk goed."