‘PSG stelt harde eis aan Real Madrid in jacht op handtekening Mbappé’

Dinsdag, 30 maart 2021 om 17:53 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:06

Paris Saint-Germain is niet bereid om Kylian Mbappé zomaar naar Real Madrid te laten vertrekken. Onder meer Mundo Deportivo weet te melden dat de Franse grootmacht alleen met de Koninklijke wil onderhandelen als Vinícius Júnior wordt betrokken in een deal voor de Franse topspits. Met de Braziliaanse vleugelaanvaller als onderdeel van de transfer gaat de vraagprijs van Mbappé omlaag van 235 miljoen euro naar 165 miljoen euro, zo concludeert ABC Deporte.

Een bedrag van 165 miljoen euro zou ondanks de coronacrisis nog te behappen zijn voor Real, zo melden bovengenoemde Spaanse media. Mundo Deportivo benadrukt verder dat de leiding van Real niet van plan is om op korte termijn afscheid te nemen van Vinícius, die enkele jaren geleden voor 46 miljoen euro werd overgenomen door Flamengo. Het was destijds de duurste transfer van een speler onder de negentien jaar. Trainer Zinédine Zidane ziet de buitenspeler als één van de sterren van de toekomst. Nog niet zolang geleden verschenen er in Spanje nog verhalen dat de nummer drie in LaLiga van plan was om Vinícius deze zomer te verkopen, omdat hij niet zou renderen in het elftal van de Franse coach.

Over de mogelijke komst van Mbappé naar Real gaan al langere tijd verhalen in Spanje en daarbuiten. De 41-voudig international van Frankrijk zou onderdeel zijn van zeer ambitieuze plannen van de Madrileense grootmacht voor de toekomst, met daarbij ook hoofdrollen voor Borussia Dortmund-spits Erling Braut Haaland en Eduardo Camavinga (Stade Rennes). De PSG-leiding hoopt nog steeds dat Mbappé bereid is om zijn volgend jaar aflopende contract te verlengen. De kwartfinalist in de Champions League wil sowieso voorkomen dat de sterspeler in 2022 gratis de deur uitloopt.

Le Parisien kwam eerder deze dinsdag nog met een opvallend bericht omtrent Mbappé. De PSG-aanvaller zou hebben besloten om later dit jaar niet deel te nemen aan de Olympische Spelen, omdat hij extra bedenktijd wil hebben over zijn toekomst als clubspeler. Daarnaast snakt Mbappé na een lang en slopend seizoen, inclusief het aankomende EK, naar een rustperiode. Het is nog niet bekend of en wanneer hij aanschuift bij technisch directeur Leonardo om over een eventueel nieuw contract in Parijs te praten.