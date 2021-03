Robert Lewandowski krijgt dramatische diagnose van blessure

Dinsdag, 30 maart 2021 om 17:27 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:33

Bayern München moet het ongeveer vier weken stellen zonder topscorer Robert Lewandowski, zo meldt de Duitse grootmacht op zijn website. De 32-jarige centrumspits heeft bij het nationale elftal van Polen een knieblessure opgelopen en moet in ieder geval de dubbele confrontatie met Paris Saint-Germain in de kwartfinale van de Champions League aan zich voorbij laten gaan.

Lewandowski scoorde zondag tweemaal tegen Andorra (3-0 winst) en moest zich na 63 minuten laten vervangen. Na de wedstrijd reisde de topscorer van de Bundesliga terug naar München, waar een diagnose werd gesteld door de medische staf van zijn werkgever. Vast is komen staan dat Lewandowski een knieband heeft verrekt in zijn rechterknie.

De twee wedstrijden tegen PSG volgen binnen twee weken, waardoor Lewandowski er tegen de Fransen zeker niet bij zal zijn. De aanvaller staat na 26 speelrondes op 35 doelpunten in de Bundesliga en was hard op weg om het doelpuntenrecord van Gerd Müller uit de boeken te schieten. De oud-spits maakte in het seizoen 1971/72 veertig goals in de Duitse competitie. Lewandowksi moet volgens de huidige verwachting vijf competitieduels aan zich voorbij laten gaan en heeft vervolgens nog slechts drie wedstrijden om het record te grijpen.