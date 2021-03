‘Frank Lampard krijgt na ontslag bij Chelsea kans op eerherstel in Engeland’

Dinsdag, 30 maart 2021 om 17:16 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:30

Frank Lampard keert wellicht snel terug in de Engelse trainerswereld. De Daily Mail komt dinsdag met het verhaal dat de in december bij Chelsea ontslagen manager een topkandidaat is voor de Engelse voetbalbond wat betreft het bondscoachschap van Engeland Onder-21. De huidige bondscoach Aidy Boothroyd beschikt over een aflopend contract en het ligt in de lijn der verwachtingen dat hij deze zomer plaatsmaakt voor een andere trainer.

Wat meespeelt in het verwachte vertrek van Boothroyd is het jeugd-EK dat tot dusver dramatisch verloopt voor Engeland Onder-21. The Three Lions begonnen de groepsfase van het eindtoernooi met een 0-1 nederlaag tegen de leeftijdsgenoten van Zwitserland. Drie dagen later werd ook verloren van Jong Portugal (2-0), waardoor een vervolg op het EK aan een zijden draadje hangt. De nog puntloze Engelsen moeten woensdagavond per se winnen van Jong Kroatië (drie punten) en zijn dan nog steeds afhankelijk van het resultaat van het treffen tussen koploper Portugal (zes punten) en nummer drie Zwitserland (drie punten). Per poule gaan twee landen door naar de kwartfinale van het EK.

Lampard zou graag op korte termijn weer aan de slag gaan bij een club, waardoor het nog onzeker is of de voormalig middenvelder de uitdaging bij Engeland Onder-21 ziet zitten. Intern bij de FA staat de clubloze coach er goed op, zo weet de Daily Mail voorts te melden. De Engelse bondscoach Gareth Southgate deelde zondag op een persmoment nog complimenten uit aan Lampard voor zijn aandeel in de ontwikkeling van Mason Mount bij Chelsea en de nationale ploeg.

De eind vorig jaar bij Chelsea weggestuurde Lampard werd medio 2019 aangesteld op Stamford Bridge. In zijn eerste seizoen als manager van the Blues boekte hij overwegend goede resultaten, wat leidde tot een vierde plaats en een ticket voor de Champions League. In de eerste helft van deze jaargang kwam de klad erin, waarop het bestuur van Chelsea besloot om in te grijpen. Kort na het ontslag van Lampard werd Thomas Tuchel, zelf in december weggestuurd bij Paris Saint-Germain, gepresenteerd in West-Londen. Onder zijn leiding is Chelsea opgeklommen naar plaats vier in de Premier League en werd in de Champions League de kwartfinale bereikt. Daarnaast schaarde men zich onlangs bij de laatste vier ploegen in de FA Cup.