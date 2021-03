Van de Looi kiest tegen Hongarije wél voor een spits; De Wit aanvoerder

Dinsdag, 30 maart 2021 om 16:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:09

Bondscoach Erwin van de Looi heeft de opstelling bekendgemaakt voor de wedstrijd van Jong Oranje tegen Jong Hongarije van dinsdagavond. Van de Looi heeft twee noodgedwongen wijzigingen moeten doorvoeren. Noa Lang is geblesseerd en Teun Koopmeiners geschorst. Myron Boadu krijgt zijn kans in de punt van de aanval, terwijl ook Ferdi Kadioglu een basisplaats heeft. Het duel vangt om 18.00 uur aan.

In de defensie verandert niks aan de opstelling in tegenstelling tot het duel met Jong Duitsland (1-1) van zaterdag. Kjell Scherpen verdedigt het doel, de achterhoede wordt gevormd door Jordan Teze, Perr Schuurs, Sven Botman en Mitchel Bakker. Op het middenveld ontbreekt Koopmeiners dus door een schorsing, waardoor Dani de Wit aanvoerder is. In de spits kiest Van de Looi voor Boadu. De spitspositie leidde zaterdag tot veel discussie, daar Van de Looi met twee aanvallers aantrad en Brian Brobbey pas in de absolute slotfase binnen de lijnen bracht.

Jong Oranje moet winnen van Jong Hongarije, maar heeft kwalificatie voor de knock-outfase van het EK niet volledig in eigen hand. De ploeg van Van de Looi kan de groepsfase nog overleven, maar moet rekening houden met een doemscenario: concurrenten Roemenië en Duitsland kunnen bij een onderling, doelpuntrijk gelijkspel allebei doorbekeren. Zij trappen op hetzelfde moment af als Jong Oranje. Op dit moment heeft Oranje een doelsaldo van 2-2, Roemenië van 3-2 en Duitsland van 4-1.

Opstelling Jong Oranje: Scherpen; Teze, Schuurs, Botman, Bakker; Harroui, Gakpo, De Wit; Kadioglu, Kluivert, Boadu.