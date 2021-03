KNVB: Bekerfinale tussen Ajax en Vitesse definitief zonder publiek

Dinsdag, 30 maart 2021 om 16:36 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:51

De bekerfinale tussen Ajax en Vitesse in De Kuip wordt definitief zonder publiek gespeeld, zo meldt het Algemeen Dagblad dinsdagmiddag. Door het verlengen van de coronamaatregelen door de Nederlandse overheid tot 20 april ziet de KNVB geen mogelijkheid om bezoekers toe te laten. Beide clubs ontmoeten elkaar op 18 april in Rotterdam.

Op de meest recente persconferentie gaf minister Hugo de Jonge (VWS) nog aan dat de optie om publiek toe te laten bij de bekerfinale nog niet definitief was doorgestreept. Inmiddels is echter duidelijk dat alle mogelijke scenario's zijn bekeken en dat de KNVB een eindstrijd met een beperkt aantal toeschouwers in De Kuip niet ziet zitten. De bekerfinale op een later tijdstip laten plaatsvinden is vanwege het drukke speelschema, met onder meer het EK van deze zomer, niet mogelijk. Alle competities moeten zijn afgerond voordat het EK op 11 juni begint.

De KNVB meldt dinsdag in een verklaring op de website dat er recentelijk overleg is geweest met Ajax en Vitesse, gemeente Rotterdam, Stadion Feijenoord, politie en de NS. Alle betrokken partijen zijn vervolgens tot de conclusie gekomen dat een finale met bezoekers geen haalbare kaart is, daar de regering tot 20 april vasthoudt aan de coronamaatregelen. "De organisatie van de bekerfinale is extra complex omdat de twee bezoekende clubs normaal allebei supporters meenemen naar De Kuip. Begin dit seizoen zijn zo’n 130 wedstrijden gespeeld met alleen thuispubliek. Hierdoor komt deze wedstrijd onder de huidige omstandigheden ook niet in aanmerking voor de Fieldlab Evenementen", zo verduidelijkt de KNVB in het statement.

Eric Gudde, directeur betaald voetbal van de KNVB, baalt ervan dat de bekerfinale in een lege Kuip zal worden afgewerkt. "Vorig jaar kon de finale van de TOTO KNVB Beker niet worden gespeeld (vanwege de coronacrisis, red.), dit jaar moeten we dat zonder publiek doen. Dat is stevig balen, want niets is zo sfeervol als twee cupfighters die voluit voor deze grote prijs gaan, aangemoedigd door hun aanhang. Helaas moeten we daar nog een jaar op wachten. Wel zien we mogelijkheden dat het publiek binnenkort weer in de stadions kan, maar voor de bekerfinale komt dit helaas te laat", aldus de KNVB-directeur.