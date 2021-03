‘Voormalig plaaggeest moet streep zetten door eerste ontmoeting met Ajax’

Dinsdag, 30 maart 2021 om 15:50 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:20

Opnieuw een tegenvaller voor AS Roma in aanloop naar het tweeluik met Ajax in de kwartfinale van de Europa League. Il Messaggero meldt dinsdag dat Henrikh Mkhitaryan zo goed als zeker ontbreekt in de eerste ontmoeting tussen beide clubs op 8 april in de Johan Cruijff ArenA. De vleugelaanvaller liep een kuitblessure op tegen Shakhtar Donetsk in de vorige ronde en uit onderzoek is dinsdag naar voren gekomen dat hij enkele weken zal moeten herstellen.

Het is momenteel nog onzeker of Mkhitaryan op tijd fit is voor de returnwedstrijd tegen Ajax in het Stadio Olimpico op 15 april. De voormalig speler van Arsenal en Manchester United was dit seizoen al betrokken bij achttien doelpunten van AS Roma en zonder hem verloor de ploeg van trainer Paulo Fonseca de laatste twee wedstrijden. Mkhitaryan is geen onbekende voor Ajax, dat in 2017 in de finale van de Europa League met 0-2 verloor van Manchester United. De Armeense buitenspeler tekende bijna vier jaar geleden voor het tweede doelpunt van the Red Devils.

Fonseca werd maandag ook al geconfronteerd met slecht nieuws uit de ziekenboeg. Marash Kumbulla heeft namelijk een knieblessure opgelopen bij de Albanese nationale ploeg en de 21-jarige verdediger moet minstens vier weken terugkijken. Het lijkt dan ook uitgesloten dat Kumbulla op tijd fit is voor de Europese ontmoetingen met Ajax van volgende maand. Kumbulla heeft zijn rechterknie verstuikt en een scheurtje in zijn meniscus opgelopen tijdens de interlandperiode met Albanië. De mandekker speelde tegen Andorra (0-1 winst) de volledige wedstrijd mee, dus vermoedelijk heeft Kumbulla de blessure opgelopen op de training. AS Roma meldt dat de Albaniër, die overigens ook beschikt over een Italiaans paspoort, niet geopereerd hoeft te worden aan zijn knie.

Collega-verdediger Chris Smalling is momenteel herstellende van een spierblessure en de Engelsman hoopt na de interlandperiode weer aan te sluiten bij AS Roma. Het is nog onzeker of Fonseca het aandurft om hem tegen Ajax gelijk voor de leeuwen te gooien. Achter de namen van Jordan Veretout en Bryan Cristante staat eveneens een vraagteken. De middenvelders kampen op dit moment met respectievelijk een dijbeen- en liesblessure. De eerstvolgende opponent van Ajax in de Europa League spelen zaterdag nog tegen Sassuolo, voordat de focus komt te liggen op de heenwedstrijd in Amsterdam.