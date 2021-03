‘Mbappé neemt enkele maanden voor Olympische Spelen rigoreus besluit’

Dinsdag, 30 maart 2021 om 15:29 • Rian Rosendaal

Kylian Mbappé zit deelname met Frankrijk aan de Olympische Spelen van deze zomer niet zitten. Volgens Le Parisien wil de aanvaller van Paris Saint-Germain de tijd die hij normaal kwijt zou zijn aan het Olympische voetbaltoernooi gebruiken om na te denken over zijn toekomst op clubniveau. Daarnaast wil hij na een slopend seizoen, inclusief het uitgestelde EK, extra rust nemen. Over Mbappé, met een contract tot medio 2022 bij PSG, gaan al langere tijd geruchten. Met name Real Madrid zou bijzonder geïnteresseerd zijn in de 22-jarige topschutter.

Mbappé komt met zijn 22 jaar gewoon nog in aanmerking voor de Olympische ploeg van Frankrijk, aangezien de leeftijdsgrens momenteel op 23 jaar ligt. De sterspeler van PSG ziet het echter niet zitten om af te reizen richting Tokio, ook al omdat de spits eerder deze zomer met de regerend wereldkampioen deelneemt aan het EK. Vorig jaar had Mbappé nog zijn zinnen gezet op de Olympische Spelen, die echter vanwege de coronacrisis met een jaar werden uitgesteld. Hierdoor is de aanvaller van mening veranderd, zo klinkt het. Het voetbaltoernooi in Tokio vindt plaats van 21 juli tot en met 7 augustus, als juist de voorbereiding op het nieuwe seizoen in volle gang is.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De sterspeler van PSG heeft volgens Le Parisien wél interesse in de Olympische Spelen van 2024, dat over drie jaar plaatsvindt in Parijs. Mbappé zou dan eventueel als dispensatiespeler aan de Franse selectie kunnen worden toegevoegd. De aan onder meer Real gelinkte aanvaller is met Frankrijk momenteel in voorbereiding op de uitwedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina van woensdagavond in het kader van de kwalificatiecyclus richting het WK van 2022 in Qatar. Mbappé had zondag zijn doelpuntentotaal in de nationale ploeg naar zeventien, maar in de ontmoeting met Kazachstan (0-2 overwinning) miste hij in de slotfase een strafschop.

Ondertussen verdwijnen de verhalen over een voortijdig vertrek bij PSG niet naar de achtergrond. Vanwege het tot 2022 lopende contract is de kans aanwezig dat hij na afloop van dit seizoen wordt verkocht, om zo te voorkomen dat de aanvaller een jaar later met een transfervrije status vertrekt. Technisch directeur Leonardo blijft ondanks alle geruchten hopen op een nieuw contract voor Mbappé in het Parc des Princes, terwijl er tevens goede hoop is dat Neymar zijn toekomst aan de Champions League-deelnemer verbindt.