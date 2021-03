Huwelijk Piet Velthuizen en Fortuna Sittard blijft beperkt tot 23 speelminuten

Dinsdag, 30 maart 2021 om 14:00 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:08

Piet Velthuizen heeft van Fortuna Sittard te horen gekregen dat zijn contract formeel is opgezegd. Dat betekent dat de doelman na enkele maanden in Limburgse dienst waarschijnlijk mag uitkijken naar een nieuwe werkgever. Velthuizen werd in februari aangetrokken door Fortuna om een keepersprobleem op te lossen, maar kende een uiterst ongelukkige rentree in de Eredivisie. Ook de contracten van zeven andere spelers zijn door Fortuna formeel opgezegd.

Nederlandse clubs zijn verplicht om spelers met een aflopend contract vóór 1 april duidelijkheid te verschaffen omtrent hun toekomst. Velthuizen heeft te horen gekregen dat de club voornemens is om komende zomer uit elkaar te gaan. De sluitpost werd eind februari door Fortuna aangetrokken vanwege een blessure bij eerste doelman Yanick van Osch en een aanstaande transfer van tweede doelman Alexei Koselev. Daarop besloot de club voor de rest van het seizoen in zee te gaan met Velthuizen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De rentree van de voormalig doelman van Vitesse liep echter uit op een catastrofe. In de uitwedstrijd tegen FC Groningen (1-0) raakte Velthuizen al vroeg in het duel geblesseerd aan zijn hamstring, waarna Koselev zijn plek na 23 minuten spelen onder de lat innam. Als gevolg van de blessure van Velthuizen ontstond bij Fortuna een interne rel, waarbij keeperstrainer Sieb Dijkstra uiteindelijk werd verbannen bij het eerste elftal en door de club werd teruggezet naar de jeugdopleiding.

Naast Velthuizen hebben ook Gregoire Amiot, Clint Essers, Djibril Dianessy, Nassim El Ablak, Leroy George, Özgür Aktas en Dimitrios Ioannidis te horen gekregen dat hun aflopende contract niet zal worden verlengd. Martin Angha en Tesfaldet Tekie zagen de opties in hun contract wél worden gelicht. "Tesfaldet en Martin hebben in de afgelopen periode enorme stappen gemaakt, net als de rest van het team", laat technisch manager Sjoerd Ars weten op de clubwebsite. "Het was dan ook een logisch vervolg om de opties in beide contracten te lichten. Tevens zijn we met beide spelers in gesprek over een langer verblijf."

Samuel Moutoussamy, Mickaël Tirpan, Dario van den Buijs en Dimitrios Emmanouilidis worden deze voetbaljaargang gehuurd door Fortuna en keren in principe na dit seizoen terug bij hun oorspronkelijke werkgever. “De komende periode gebruiken we om vooruit te blikken op het nieuwe seizoen en hoe we hier invulling aan willen geven,” gaat Ars verder. “We zijn op dit moment al wel met Mickaël in gesprek om te kijken naar de mogelijkheden.”