‘Feyenoord kan 15 miljoen euro tegemoet zien door jawoord in Serie A’

Dinsdag, 30 maart 2021 om 12:54 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:23

Het lijkt erop dat Marcos Senesi bezig is aan zijn laatste maanden als speler van Feyenoord. La Gazzetta dello Sport pakt dinsdag namelijk uit met het verhaal dat de Argentijnse verdediger zijn jawoord heeft gegeven aan Napoli. In Italië wordt gesproken over een transfersom van vijftien miljoen euro, een fraai bedrag voor Feyenoord tijdens de coronacrisis. Beide clubs moeten nog wel tot een definitief akkoord zien te komen.

Senesi wordt door Gennaro Gattuso en Cristiano Giuntoli, respectievelijk trainer en technisch directeur van Napoli, gezien als de ideale opvolger van Kalidou Koulibaly. De centrumverdediger uit Senegal lijkt op weg naar de uitgang bij de nummer vijf in de Serie A, ondanks een doorlopende verbintenis die in de zomer van 2023 afloopt. Liverpool zou volgens verschillende buitenlandse media vijftig miljoen euro overhebben voor Koulibaly. Het is echter afwachten of voorzitter Aurelio De Laurentiis bereid is om hem voor een dergelijk bedrag te verkopen.

De Napoli-preses vroeg vorig jaar zomer nog tachtig miljoen euro voor Koulibaly, waardoor Manchester United, Manchester City en Paris Saint-Germain afhaakten in de jacht op de fysiek sterke mandekker. De Laurentiis hoopt volgens La Gazzetta dello Sport tussen de 100 en 110 miljoen euro over te houden aan de verkoop van Koulibaly en Fabián Ruiz. De Spaanse middenvelder werd eerder al genoemd bij Real Madrid en nu lijkt er concrete interesse te zijn van Atlético Madrid. Door de gevolgen van de coronacrisis in financieel opzicht is het echter nog de vraag of Napoli deze zomer in staat is om daadwerkelijk enkele miljoenendeals te sluiten.

Senesi schepte vorige week nog duidelijkheid over zijn nabije toekomst in een interview met het Algemeen Dagblad. "Ik wil wel graag meteen één ding duidelijk maken. Ik heb met niemand gesproken, ik ben volledig met Feyenoord bezig. Deze club moet een ticket voor Europees voetbal veroveren. Daar gaan we alles aan doen. Als ik goed presteer, is de Copa America een reële mogelijkheid. Dus er is nog veel te winnen voor de club en voor mij. Maar ik zit helemaal niet met een transfer in mijn hoofd." Technisch directeur Frank Arnesen zou bezig zijn om het tot 2023 lopende contract van Senesi te verlengen en daarover moeten gesprekken worden gevoerd met de vader van de centrale verdediger.

"Ik lees ook citaten van mensen die mij in verband brengen met clubs. Ook hierover kan ik heel duidelijk zijn: alleen mijn vader behartigt mijn belangen", voegde Senesi daar vorige week aan toe. De Feyenoord-verdediger doelde daarmee wellicht op uitspraken van Stefano Antonelli. Hij liet zich onlangs als een van de begeleiders van de verdediger uit over geïnteresseerde clubs. "Napoli? Ik sla Cristiano Giuntoli en Gennaro Gattuso heel hoog aan", zei Antonelli tegen Radio Marte. "Of Senesi hun eerste optie is in verdedigend opzicht? Dat zou heel goed kunnen. Maar ook Inter kent hem inmiddels behoorlijk goed. AC Milan is momenteel met Alessio Romagnoli in gesprek over contractverlenging, maar ook die club volgt de verrichtingen van Senesi met veel interesse." Feyenoord Transfermarkt meldt dinsdag overigens dat het onzin is dat Senesi reeds zijn jawoord heeft gegeven aan de leiding van Napoli.