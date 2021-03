PSV beloont talentvolle middenvelder met eerste profcontract

Amin Mohammed Doudah heeft bij PSV zijn eerste profcontract getekend, zo maakt de Eindhovense club dinsdag bekend via de officiële kanalen. De achttienjarige middenvelder ligt nu tot de zomer van 2023 vast bij PSV. Doudah maakte in november vorig jaar zijn debuut in het betaalde voetbal, in de wedstrijd tussen Jong PSV en FC Den Bosch (1-2 winst).

Doudah staat dit seizoen tot dusver op zeventien wedstrijden voor Jong PSV, waarin hij nog niet wist te scoren of een doelpunt voorbereidde. De Belgisch-Marokkaanse middenvelder kon van trainer Peter Uneken elf keer rekenen op een basisplaats en werd zes keer als invaller binnen de lijnen gebracht. Doudah stond bij zijn debuut voor Jong PSV meteen in de basis en speelde de volledige wedstrijd.

"In die wedstrijd voelde ik meteen: wow, je speelt tegen echte mannen", blikt Doudah met PSV TV terug op zijn debuut. "Ik ben heel trots, voornamelijk omdat ik moeilijke jaren heb gehad. Ik heb bij de Onder-16 aan het einde van het seizoen een moeilijke blessure gehad. Dat maakt dat deze dag zo mooi is, na al die tegenslagen die ik heb gehad. Het afgelopen jaar ging heel snel. Ik speelde mijn wedstrijden en dat ging goed. Ik bekijk het van dag tot dag, kijk niet naar doelen."

???? ??? Gefeliciteerd met je eerste profcontract, Amin! ? — PSV (@PSV) March 30, 2021

PSV nam Doudah in 2013 over van Anderlecht, waar de centrale middenvelder zijn jeugdopleiding genoot. Doudah doorliep vervolgens verschillende jeugdteams van PSV, om in het najaar van 2020 bij de selectie van Jong PSV aan te sluiten. De ploeg van Uneken kampte op dat moment met liefst twaalf positieve coronagevallen, waardoor meerdere jeugdspelers werden overgeheveld naar de beloftenploeg.