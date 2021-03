Noord-Macedonische spits mist clash met Duitsland door obsceen juichen

Dinsdag, 30 maart 2021 om 11:50 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:46

Ilja Nestorovski is per direct uit de selectie van Noord-Macedonië gezet. De spits baarde zondag opzien door zijn manier van juichen na zijn treffer tegen Liechtenstein (5-0) en is door bondscoach Igor Angelovski met onmiddellijke ingang naar huis gestuurd. Nestorovski moet daardoor het WK-kwalificatieduel van woensdagavond met Duitsland noodgedwongen aan zich voorbij laten gaan.

Nestorovski mocht zondagavond tegen Liechtenstein tien minuten voor tijd aanleggen vanaf elf meter. De spits, die een half uur voor tijd binnen de lijnen kwam voor Goran Pandev en nota bene de aanvoerdersband om zijn armen kreeg, verschalkte doelman Benjamin Büchel met een Panenka. De aanvaller zocht vervolgens de dichtstbijzijnde camera op om een aantal critici de mond te snoeren door handgebaren te maken en zijn vinger voor de mond te doen. Na afloop van het duel verklaarde Nestorovski zijn gedrag.

“Het was bedoeld voor drie personen, die mij en mijn familie sinds drie dagen bedreigen en beledigen”, liet Nestorovski na afloop van het duel via Instagram weten. “Ze weten precies wie ik bedoel. Voor de mensen die dachten dat het voor hen bedoeld was, maak ik mijn excuses.” Noord-Macedonië won tegen Liechtenstein zijn eerste groepsduel in aanloop naar het WK. Het eerste WK-kwalificatieduel ging nipt verloren tegen Roemenië (3-2). Duitsland gaat momenteel aan kop in Groep J met zes punten uit twee wedstrijden, net als nummer twee Armenië. Noord-Macedonië en Roemenië volgen met drie punten uit twee wedstrijden, terwijl IJsland en Liechtenstein nog puntloos zijn.

“Ik ben blij dat hij zijn excuses heeft gemaakt en een verklaring voor zijn gedrag heeft gegeven”, liet bondscoach Angelovski weten in een reactie. “Maar zulk gedrag van een international kan niet onbestraft blijven.” Noord-Macedonië geldt komende zomer samen met Oekraïne en Oostenrijk als tegenstander van het Nederlands elftal tijdens het EK. Het land rekende in november vorig jaar in de allesbeslissende play-offs af met Georgië (1-0) en plaatste zich daarmee voor het eerst in de historie voor de eindronde van een internationaal toernooi.