Bicentini ziet Nederlandse verdediger debuteren én scoren voor Canada

Dinsdag, 30 maart 2021 om 10:55 • Chris Meijer

Canada heeft de tweede wedstrijd in de kwalificatiecyclus voor het WK van 2022 uitermate overtuigend weten te winnen. In het IMG Academy’s Stadium van het Amerikaanse Bradenton wonnen de Canadezen, waar Remko Bicentini werkzaam is als assistent-bondscoach, met maar liefst 0-11 van de Kaaimaneilanden. De in Nijmegen geboren Frank Sturing, speler van FC Den Bosch, debuteerde als basisspeler voor Canada en nam direct het eerste doelpunt voor zijn rekening.

De WK-kwalificatiecyclus werd door Canada eerder deze week al begonnen met een 5-1 overwinning op Bermuda. Het tweede duel verliep nóg eenvoudiger voor de Canadezen. Waar Sturing tegen Bermuda na te zijn doorgeschoven vanuit de Onder-23-selectie nog negentig minuten op de reservebank bleef, kreeg hij nu een basisplaats toebedeeld. De vader van de 23-jarige verdediger werd geboren in Canada en verhuisde op jonge leeftijd naar Nederland, waardoor hij vorig jaar een Canadees paspoort kon krijgen. Sturing zelf werd geboren in Nijmegen, doorliep de jeugdopleiding van NEC Nijmegen en speelt sinds dit seizoen voor FC Den Bosch.

Het duel met de Kaaimaneilanden zou voor Sturing uitdraaien op een droomdebuut, want hij opende al na zes minuten spelen de score met een volley. Canada liep voor rust verder door doelpunten van Cyle Larin (Besiktas), David Wotherspoon (St. Johnstone), Alphonso Davies (Bayern München), Mark-Anthony Kaye (Los Angeles FC) en Alistair Johnston (Nashville FC) al ver weg van de Kaaimaneilanden. Na rust werd de 0-6 stand nog veel verder opgevoerd, door treffers van Kaye, Lucas Cavallini (Vancouver Whitecaps, driemaal) en Davies. De vleugelverdediger van Bayern, de absolute blikvanger bij Canada, stond negentig minuten binnen de lijnen.

“Natuurlijk wisten we dat dit niet de sterkste tegenstander is, maar je moet wel het vermogen hebben om negentig minuten volle bak te kunnen en willen gaan. Dat heeft de ploeg fantastisch gedaan. Meestal zie je ploegen verslappen bij een ruime voorsprong. Als de concentratie verslapt, wordt het slordig”, vertelt Bicentini aan Voetbalzone. Hij werd eind vorig jaar na zijn vertrek als bondscoach van Curaçao aangesteld als assistent-bondscoach bij de nationale ploeg van Canada. “We zijn het aan onze stand verplicht om tegen deze tegenstanders te winnen en hier ook een goede uitslag neer te zetten, dat hebben we keurig gedaan.”

‘Dit is het tweede grootste land ter wereld, dan heb je zóveel spelers’

De ontknoping in deze fase van de WK-kwalificatie van de CONCACAF, de voetbalbond voor de Caraïben en Midden- en Noord-Amerika, volgt begin juni. Canada neemt het dan op tegen Suriname en Aruba, waar vooral het eerste duel van groot belang is. Suriname begon afgelopen week eveneens met twee ruime overwinningen, op de Kaaimaneilanden (3-0) en Aruba (0-6). Alleen de nummer één - wat op dit moment op basis van het doelsaldo Canada is - van de poule plaatst zich voor de volgende fase van de WK-kwalificatie, waar er in groep van acht moet worden afgerekend met onder meer Mexico, Costa Rica, de Verenigde Staten en Honduras. “Het absolute doel van Canada is het WK 2022 in Qatar, daar gaan we alles voor doen.”