‘PSV neemt door coronacrisis drastisch besluit en zet tweetal in etalage’

Dinsdag, 30 maart 2021 om 10:21 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:38

PSV zal eerst enkele spelers moeten verkopen, om deze zomer de selectie te kunnen versterken. Voetbal International meldt dinsdag dat Donyell Malen de grootste cashcow is in de selectie van trainer Roger Schmidt, terwijl de PSV-leiding tevens hoopt miljoenen over te houden aan een eventuele verkoop van Denzel Dumfries. Ook Mohamed Ihattaren zou na afloop van dit seizoen kunnen vertrekken, al speelt er momenteel niets rond de middenvelder.

"Op dit moment speelt er nog niets", benadrukt zaakwaarnemer Mino Raiola in een reactie aan Voetbal International. Het contract van Ihattaren loopt medio 2022 af en PSV is er nog steeds niet in geslaagd om de verbintenis te verlengen. Het is goed mogelijk, ook gezien de situatie in financieel opzicht, dat de spelmaker deze zomer verkocht wordt, om zo te voorkomen dat hij over ruim een jaar gratis de deur uitloopt. Ihattaren is al meer dan eens genoemd als mogelijke aanwinst van Ajax, al heeft de koploper in de Eredivisie nog geen officieel bod neergelegd in Eindhoven.

PSV kan op financieel gebied wel wat hebben, want in de afgelopen is een eigen vermogen van veertig miljoen euro opgebouwd. Desondanks is het idee om verschillende spelers over enkele maanden te verkopen, om zo de tekorten die door de coronacrisis zijn ontstaan weg te poetsen. PSV maakte daar vorig jaar al een begin aan door Sam Lammers voor tien miljoen euro te verkopen aan Atalanta. Malen en Dumfries worden al enige tijd in verband gebracht met de stap naar een Europese topcompetitie en de Eindhovense club hoopt later dit jaar spijkers met koppen te kunnen slaan op transfergebied.

De clubleiding wist vorige week een akkoord te bereiken over een nieuw loonoffer in het Philips Stadion. Niet alleen spelers en trainers, ook het voltallige personeel doet mee aan de tijdelijke salarisverlaging. Vanwege de coronacrisis wordt PSV geconfronteerd met een operationeel tekort van 20 à 25 miljoen euro. Bij het loonoffer van vorig jaar, een initiatief van algemeen directeur Toon Gerbrands, werd al gemeld dat er een nieuwe salarisverlaging zou worden doorgevoerd als er het gehele seizoen zonder thuispubliek zou worden gespeeld. Het is nog niet bekend tot wanneer de nieuwe maatregelen gelden en wat voor een bedrag men over te houden.