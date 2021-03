Thierry Henry verklaart drastisch besluit: ‘Zo hoort het niet te zijn’

Dinsdag, 30 maart 2021 om 09:18 • Yanick Vos • Laatste update: 09:32

Thierry Henry verwijderde vorige week zijn accounts op social media omdat hij schoon genoeg had van het racisme en online pesten. De 43-jarige Fransman vond het een goed moment om met een statement zijn standpunt duidelijk te maken. “Genoeg is genoeg”, aldus Henry, die maandagavond bij de BBC uitlegde waarom hij dit besluit heeft genomen.

“De dingen waarvan ik gewend was om ze te horen in de stadions en op straat, zie je nu steeds meer terug op social media. In het bijzonder in mijn community en het voetbal”, aldus de oud-voetballer van onder meer Arsenal en Barcelona. “Ik vond het tijd om een standpunt in te nemen en mensen te laten realiseren dat het niet oké is om online racistisch bejegend, gepest of aangevallen te worden.”

“Het kan een ongekende impact hebben op je mentale gezondheid”, zei Henry. “We kennen de gevallen van mensen die hierom zelfmoord hebben gepleegd. Genoeg is genoeg. We moeten actie ondernemen.” Henry hoopt dat zijn actie aanzet is tot meer. “Het is te eenvoudig om een account op te zetten en er vervolgens mee weg te komen.” De clubloze trainer noemt social media ‘geen veilige plek’. “Wilfried Zaha zegt dat hij bang is om de reacties te lezen op social media. Zo hoort het niet te zijn.”

Henry liet vorige week al weten het onbegrijpelijk te vinden dat er wél hard wordt opgetreden tegen inbreuk van auteursrechten, maar dat racistische uitingen en beledigingen niet strafbaar lijken te zijn. "De enorme hoeveelheid racisme en het pesten en de daaruit voortvloeiende mentale martelingen zijn te giftig om te negeren", zo schreef de onlangs bij Montreal Impact vertrokken coach op Twitter, Instagram en Facebook. "Er MOET enige verantwoording zijn. Het is nu veel te gemakkelijk om een account aan te maken, het te gebruiken om zonder gevolgen te pesten en lastig te vallen en toch anoniem te blijven."