Sparta grijpt mis en baalt: ‘Feyenoord heeft veel meer geld geboden’

Dinsdag, 30 maart 2021 om 08:02 • Laatste update: 08:21

Henk van Stee, technisch directeur van Sparta Rotterdam, baalt stevig van de samenwerking tussen Feyenoord en Spartaan’20. De amateurvereniging geldt al jaren als een grote talentenfabriek, waar Sparta de afgelopen jaren door een samenwerking van profiteerde. In gesprek met het Algemeen Dagblad reageert Van Stee teleurgesteld op het einde van de samenwerking.

Volgens de krant zijn de afgelopen jaren liefst 102 spelers van Spartaan’20 naar profclubs vertrokken. 35 van hen hebben inmiddels een contract op zak. Onder meer Joshua Zirkzee, Jetro Willems en Anwar El Ghazi hebben een verleden bij de club uit Rotterdam-Zuid. "Ja, we zijn teleurgesteld", reageert Van Stee in de krant. "We hadden twaalf jaar een heel fijn huwelijk. Dat hadden we graag willen doorzetten. Spartaan'20 heeft een andere keuze gemaakt. Een financiële keuze in mijn ogen. Dat weet ik voor duizend procent zeker. Feyenoord heeft veel meer geld geboden. Dat is voor een amateurclub best een belangrijk inkomen”, aldus Van Stee, die afsluit met een waarschuwing: “Ze weten wat ze hadden, maar niet wat ze krijgen.”

Het contract met Sparta liep af, waardoor Feyenoord kans zag om een driejarige samenwerking met Spartaan’20 op te zetten. De Rotterdammers krijgen door de deal straks de eerste optie om talenten van de amateurvereniging op stage te laten komen of met hen om tafel te gaan. Het is niet voor het eerst dat Feyenoord gaat samenwerken met Spartaan, want twaalf jaar eindigde de samenwerking tussen beide clubs. “Logisch dat je ook met andere clubs praat”, zegt voorzitter Leandro Lopes tegen de krant. “We zaten in een luxepositie. Je merkt aan alles dat Feyenoord de grotere club is. En hoe mooi is het dat twee clubs van Rotterdam-Zuid elkaar omhoog tillen?”

De samenwerking met Feyenoord betekent niet automatisch dat talenten van Spartaan’20 niet meer naar andere profclubs kunnen overstappen. “Ajax komt ook vaak bij ons. Aan het eind van dit jaar gaat er ook weer een talentje naar Amsterdam. Het is niet zo dat alles ineens naar Feyenoord vertrekt. We hebben ook jongens die stage gaan lopen bij De Graafschap en FC Emmen. Feyenoord heeft wel een eerste optie. Die spelers mogen er eerder stage lopen. Maar spelers hebben zelf de keuze”, aldus Henny Vosselman, coördinator van de bovenbouw bij Spartaan'20.

Op de clubwebsite liet Raymond van Meenen, manager van Feyenoord Academy, weten verheugd te zijn met de samenwerking. “Spartaan’20 is een club die hoog op ons lijstje stond. In het verleden hebben jeugdspelers van Spartaan’20 geregeld voor ons gekozen, zoals Lutsharel Geertruida en Bruno Martins Indi, maar door deze nieuwe samenwerking is een overstap naar Feyenoord Academy nog logischer.” Naast Spartaan’20 werkt Feyenoord op dezelfde manier samen met Alexandria ’66 (Rotterdam), Alphense Boys (Alphen aan den Rijn), BVV Barendrecht (Barendrecht), FC ’s-Gravenzande (’s-Gravenzande), HV&CV Quick (Den Haag), RBC Roosendaal (Roosendaal), RCL (Leiderdorp), SC Feyenoord (Rotterdam), SV Oranje Wit (Dordrecht), VV Spijkenisse (Spijkenisse) en VVIJ (IJsselstein).