Vermoedelijke opstelling Oranje tegen Gibraltar: AD en NOS zijn het eens

Dinsdag, 30 maart 2021 om 07:22 • Laatste update: 08:29

Het Nederlands elftal sluit de interlandperiode af met een uitwedstrijd tegen Gibraltar. Na een nederlaag tegen Turkije (4-2) en een kleine zege op Letland (2-0) wordt vanavond een grote uitslag verwacht in het voordeel van Oranje. Bondscoach Frank de Boer liet in aanloop naar het duel met de hekkensluiter van de groep weten dat hij hoopt op minimaal vijf doelpunten van zijn ploeg. De opdracht voor Nederland is duidelijk: winnen alleen is niet genoeg, er moet veel gescoord worden.

Oranje liet het zaterdagavond in de Johan Cruijff ArenA na om een grote uitslag neer te zetten tegen Letland. De Boer was tevreden over het spel van zijn ploeg, maar niet over de manier waarop er werd omgesprongen met de kansen. "Tegen Letland was het geen goede uitslag. Gezien de kansen die we hebben gehad, hadden we minimaal zeven goals moeten maken", zei De Boer maandag op de persconferentie. "Tegen Gibraltar geldt hetzelfde. Als je veel kansen creëert, moet je ook veel goals maken. Maar als het stroever loopt, moet je tevreden zijn met minder. Wij moeten zorgen dat we het tempo hoog houden en ze niet op adem laten komen. Dan moeten we minstens vijf keer scoren, het liefst nog meer”, aldus De Boer over de wedstrijd tegen de nummer 195 van de FIFA-ranglijst. Gibraltar is de WK-kwalificatie begonnen met een 0-3 nederlaag tegen Noorwegen en een 4-1 verliespartij tegen Montenegro.

De Boer voelt er niets voor om tegen Gibraltar extra aanvallers op te stellen. "Als je veel spelers voorin zet, wil dat niet zeggen dat het makkelijker wordt", aldus de bondscoach. "Ik geloof er niet in dat je dan meer kansen gaat creëren. De ruimtes worden dan nog kleiner. Het gaat ook vaak om het lokken van de tegenstander en dan via snelle combinaties naar de open ruimtes gaan." Gibraltar zal haar best moeten doen om de ruimtes klein te houden, daar de afmetingen van het veld in het Victoria Stadion maximaal zijn. Waar in de Eredivisie een veld de afmeting 105 bij 68 meter moet hebben, is het kunstgrasveld van Gibraltar 120 bij 75 meter. "Dat is goed voor ons", aldus De Boer. "Zij willen de ruimtes natuurlijk zo klein mogelijk houden. Hoe smaller het veld, hoe makkelijker het voor de tegenstander is om die ruimtes te belopen. Dus dat zou zeker in ons voordeel zijn."

Bij de NOS liet verslaggever Jeroen Stekelenburg weten dat De Boer naar verwachting niets gaat veranderen aan zijn opstelling. Ook het Algemeen Dagblad verwacht vanavond om 20.45 uur dezelfde namen aan de aftrap als tegen Letland. Dat betekent dat Tim Krul het doel zal verdedigen en de achterhoede zal bestaan uit Denzel Dumfries, Matthijs de Ligt, Daley Blind en Owen Wijndal. In de punt van de aanval start Luuk de Jong met Steven Berghuis en Memphis Depay op de flanken. Davy Klaassen krijgt naar verwachting voor de tweede keer op rij de voorkeur als aanvallende middenvelder, met Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum achter zich.

Vermoedelijke opstelling Nederland: Krul; Dumfries, De Ligt, Blind, Wijndal; Wijnaldum, Klaassen, F. De Jong; Berghuis, L. De Jong, Depay.